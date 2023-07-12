Новини однією строкою

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● Коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на F-16 у серпні, - Резніков

● Польша ввела принудительное управление пакетом акций Grupa Azoty, принадлежащими российской компании Акрон, с целью их последующего изъятия. Минус $545 млн.

● «Наша відповідь на ядерні загрози Путіна має бути такою: "Ядерна зброя є у всіх нас, і вона перебуває в бойовій готовності"» , — президент Чехії Петро Павло.

● Уровень доверия к России и Путину в мире обвалился до исторического минимума. 82% негативно воспринимают Россию и 87% - Путина, показал опрос Pew, проведенный в 24 странах.

● Германия поставит Украине ещё две пусковые установки ЗРК Patriot, 25 танков Leopard, 40 БМП Marder, 20 тысяч артиллерийских снарядов и другие вооружения на сумму 600 миллионов евро.

● На сайт НАТО додали українську мову.

● Франция передаст Украине крылатые ракеты большой дальности с автономным наведением SCALP-EG, двойника британской Storm Shadow. И та и другая разработаны на основе французской крылатой противоракеты Apache. Дальность полета - 560 км. Часть дальнобойных ракет SCALP, о поставке Киеву которых сегодня объявил Макрон, на самом деле уже в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

● Правительство Норвегии заявило, что увеличит военную помощь Украине в этом году в четыре раза - с запланированных 2,5 миллиардов крон до 10 миллиардов (почти миллиард долларов США). Также норвежцы выделят дополнительные средства в Фонд поддержки Украины при НАТО, - сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

● Поставки российской нефти морем начали снижаться. Падают отгрузки не только в Китай, но и в Индию.

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● Из США в Вильнюс прибыл самолет "судного дня" Boeing 747-E4B Nightwatch. Самолет оснащен сверхнизкочастотной системой связи VLF с подводными лодками на большой глубине и системой связи, использующей волны, отраженные от метеоритов, в случае гибели всех спутников.

● Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией. В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.

● Австралия направит в Европу самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения E-7A Wedgetail. Он будет прикрывать конвои с оружием для Украины . А именно, будет помогать выявлять возможные угрозы военным грузам, которые направляются в Украину.

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● Польша получила от Южной Кореи первые два легких истребителя FA-50. По мере дальнейших поставок Польша сможет передать Украине больше собственных МиГ-29.

● Одним із БПЛА, які постачають в Україну, є норвезький мікро-безпілотний літальний апарат (БПЛА) військового призначення Black Hornet Nano. Здатний працювати 20 хвилин на тихих електродвигунах, Black Hornet може літати всередині будівель і сходових кліток, шукати ворожі позиції за кутами або через стіни.

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● Среди всех мер, принимаемых Европейским Союзом в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, наименее популярной является финансирование закупок и поставок вооружений Киеву. Но даже у нее уровень поддержки весьма высок — в ЕС с этой политикой согласны 64% граждан.

● Законное место Украины – в НАТО, — премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к Альянсу", - добавил он.

● ВСУ получат многолетний пакет помощи от НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такой пакет позволит ВСУ перейти от советского вооружения к стандартам НАТО и соответствовать уровню союзников.

● Канадский производитель бронетехники Roshel поставил ВСУ 550 высокотехнологичных бронетранспортеров Senator. «К концу этого года их будет более 1000», — сообщили представители компании.

● НАТО перебросит к границам с Россией 30 тысяч солдат. Численность постоянного контингента на "восточном фланге" будет увеличена вчетверо по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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Новости портала «Весь Харьков»

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