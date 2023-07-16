Новини однією строкою

● Путін все ще продовжує вірити, що він непереможний, хоча сама Росія від цієї війни зазнала коласальних втрат. Диктатора необхідно позбавити ілюзій, що він здатний перемогти Україну та її союзників. Гарантії для Києва – найкращий спосіб зробити це, заявив сьогодні держсекретар США Блінкен.

● Венгрия заключает контракты на поставку СПГ из Азербайджана и Катара.

● Сербія вирішила передати гуманітарний пакет допомоги Україні.

● Південна Корея збільшить військову і гуманітарну підтримку України, — президент Юн Сок Йоль. Зокрема, Сеул постачатиме Києву обладнання для гуманітарного розмінування. "Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим. Наш уряд виділив Україні торік $100 млн, цього року ця підтримка становитиме $150 млн", — сказав він.

● The Washington Post: Путин теряет союзника в лице Эрдогана, который стремится восстановить отношения с Европой и США

● Парламент Турции разрешил своему комитету по иностранным делам работать во время летних каникул, чтобы ускорить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Ещё один маленький ятаган от Эрдогана.

● Украина рассчитывает получить несколько десятков неплохих турецких самоходных гаубиц Т-155 Firtina.

● Борис Джонсон: Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО.

● ЮАР должна соблюсти международное право, если Путин прибудет на саммит БРИКС, заявил прокурор МУС Карим Хан. По его словам, страна добровольно стала участницей МУС, знает, что значит закон, и ей "не требуются поручения" Гааги.

● Германия впервые приняла стратегию по снижению зависимости от Китая, назвав его стратегическим соперником. Пекин раскритиковал данную стратегию.

● Нефтесервисная компания Schlumberger полностью прекращает поставки в Россию оборудования и технологий, сообщается в заявлении компании. Такое решение компания приняла "в связи с расширением международных санкций".

● Доля китайских автомобилей в российских таксопарков взлетела с 3 до 30%, к концу 2023 года показатель может увеличиться до 45%, прогнозируют участники рынка. Таким образом, почти каждая вторая поездка будет на китайском автомобиле.

● Цены на икру и охлаждённого лосося в России в 1,5 раза выше мировых, сообщили в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

● Нове опитування PEW показує, що 98% поляків негативно ставляться до Росії, тоді як 1% – позитивно.

● Росія знову лякає європейців відключенням газу. Цього разу - через наміри "Нафтогазу" через суд стягнути з РФ штраф за невиконання умов договору на транзит. "Газпром" стверджує, що "фактично втратив своє фундаментальне право на захист" в закордонних судах через "русофобію" і погрожує "Нафтогазу" санкціями, тобто - припиненням постачань через Україну. При цьому РФ ризикує втратити останній великий ринок збуту ЄС - Австрію. Австрійська OMV вже готова до реверсних поставок з Німеччини та Італії.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»