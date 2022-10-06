Новини однією строкою

● Ограничение для российской нефти будет в $50 за баррель.

● Восьмой пакет санкций Евросоюза включит запрет импорта из России продуктов сталелитейного производства, бумаги, химпродукции, пластика и сигарет, ИТ и юруслуг.

● Цены на газ в Европе опустились ниже $1600 за тысячу кубометров. Путинский шантаж не сработал.

● Украинская армия получила десятки тысяч 122-мм осколочно-фугасных снарядов 9М22У «Град» производства Румынии.

● У Чехії схвалили новий пакет військової допомоги для України. У міністерстві оборони країни уточнили, що до нього входить важка техніка.

● Лиз Трасс на конференции Консервативной партии: Украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за нашу безопасность. Это борьба за свободу и демократию во всем мире. Незаконная аннексия Путиным территории Украины — это всего лишь очередной акт в его кампании по подрыву демократии и нарушению международного права. Мы не должны уступать тем, кто хочет сделки по размену украинской земли. За иллюзию мира предлагают платить украинскими жизнями. Мы будем стоять рядом с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит.

● Строительство забора на российско-финской границе начнется в этом году – Ilta-Sanomat.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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