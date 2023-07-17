Новини однією строкою

● США убеждены, что вопрос о будущем Украины в НАТО решён и не подлежит обсуждению, заявили в Белом доме

● Турция передала Косово беспилотники Bayraktar TB2.

● Южная Корея передаст Украине дополнительное оборудование для разминирования в качестве поддержки.

● Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не видит оснований для переговоров с путиным. "Речь не о том, чего мы хотим, а о том, чтобы видеть реальность", - заявила она в беседе с Welt, Bild и Politico, отметив, что мир станет возможен, когда рф выведет войска и прекратит удары по Украине.

● Экс-глава всеизраильской ассоциации промышленников обвинен в неуплате налогов на 1,5 млн шекелей.

● Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що піде у відставку з посади після подальших перестановок в кабінеті.

● Норвегія передасть Україні ще 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе.

● Турция втрое повысила акцизные налоги на топливо, включая бензин и дизель, — Bloomberg. По данным СМИ, теперь литр бензина в среднем стоит $1,30 вместо $1,07, литр дизеля — $1,23 ($1,01 днем ранее). С начала года топливо в Турции подорожало более чем на 60%.

● «Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире»: глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

● «Я нахожу сомнительным, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет», — заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, добавив, что ни США, ни Украина не подписывали соглашение о запрете кассетных боеприпасов.

● В Китае протестировали самый быстрый поезд в мире — максимальная скорость CR450 составила 453 км/ч. Инженеры отмечают, что в процессе реальной эксплуатации скорость снизят на 53 км/ч — до 400.

● Киев получил менее 15% средств для разминирования, о которых он просил у Запада перед наступлением, - The Washington Post

● "С сегодняшнего дня мы вернемся к обеспечению соблюдения обязательства носить хиджаб. Случаи неповиновения повлекут за собой правовые меры" - полиция Ирана.

● США, Южная Корея и Япония провели в воскресенье совместные военно-морские учения по противоракетной обороне, чтобы противостоять растущей ядерной и ракетной угрозе Северной Кореи, - сообщило Reuters. В маневрах приняли участие эсминцы с радарами Aegis. Целью учений была отработка реакции на запуск северокорейской баллистической ракеты.

Джерело: facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

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