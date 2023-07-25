Новини однією строкою

● Польша собирается создать на границе с Беларусью новый инженерный батальон. Он будет иметь на оснащении польские системы минирования Baobab-K, способные создать минное поле длинной в два километра и глубиной в 30-90 метров за 22 минуты.

● Североатлантическая организация друзей (NAFO) собрала пожертвования, закупила и доставила в Киев 205 автомобилей для ВСУ.

● С платежной системой «Юнистрим» из-за санкций перестали работать банки Армении (Ардшинбанк, Армэкономбанк, Эвокабанк), Грузии (Bank of Georgia и TBC) и Киргизии (DemirBank, Asia Alliance Bank, Айыл банк).

● Фен Янхе (的冯旸赫) відомий фахівець у сфері командування та управління та штучного інтелекту в Китаї, науковий керівник Національного університету оборонних технологій загинув повертаючись з роботи о другій годині ночі, під час зіткнення його машини з бетоновозом.

● Президент Байден призвал Нетаньяху не проводить голосование по законопроекту, ограничивающему Верховный суд Израиля. Кризис в армии Израиля вызывает опасения для региона. Необходим диалог и мирное решение. Поддержка от международного сообщества.

● В Китаї відразу 6 керівників служб безпеки були звільнені з посад. Причина - візит Сі Цзіньпіна до Сучжоу. Не дивлячись на надзвичайні заходи безпеки коли навколишні території готелю, де зупинився Сі Цзіньпін, були під контролем руху, дахи висотних будинків були закриті, усі офісні будівлі були спорожнені та переведені на роботу з дому, а на узбіччях дороги були розміщені поліцейські бронемашини, багатьом вдалося сфотографувати епізоди візиту з т.з. "охоронної зони прямого доступу" - 5-10 м.

● Корабли НАТО должны сопровождать зерновозы в Черном море и при необходимости открывать ответный огонь по российским военным кораблям, — бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

● "Возвращаемся на 15 лет назад". В России заканчиваются бесплатные препараты от ВИЧ. Россия с мировом антирейтинге темпов распространения ВИЧ обогнала Уганду и Танзанию, заняв 5 место. Система профилактики разрушена, а теперь не хватает денег на лечение.

● Австрійський депутат Національної ради Австрії Гельмут Брандштеттер (партія NEOS) у відповідь на удар по Одесі закликав закрити культурний інститут РФ.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен: Когда такой свободолюбивый народ, как украинцы, опирается на поддержку свободных стран и народов всего мира – стран и народов, которые осознают, что их судьбы и их свобода, их права и безопасность неразрывно связаны друг с другом, – сила, которой они обладают, – непреодолима.

● Досрочные парламентские выборы в Испании: действующий премьер Педро Санчес может лишиться поста. Победу прочат консервативной Народной партии Альберто Фейхоо, он может пойти на коалицию с крайне правой партией "Вокс"

● Памятник репрессированным полякам исчез с кладбища в Санкт-Петербурге. Фашистская империя пытается вычеркнуть из памяти людей следы своих злодеяний. На Левашовском кладбище Санкт-Петербурга уничтожен мемориал, посвященный репрессированным полякам. Левашовская пустошь в 1930-х - 1950-х годах была расстрельным полигоном НКВД, там захоронены около 45 тысяч жертв сталинских репрессий разных национальностей, в том числе и поляков. Нет, уже никакого изумления и даже возмущения - какое возмущение может быть после Бучи, Мариуполя, Харькова, Краматорска?... Святое и сакральное уничтожено давно. Просто пусть это пойдет в копилку преступлений, станет еще одной зарубкой на сердце здравого смысла. И еще: интересно - кто это сделал, кто дал указание? Мы поименно вспомним всех...

● Новая турецкая управляемая с воздуха умная донная мина. Не обнаруживаемая радарами и гидролокаторами, станет первой в мире интеллектуальной донной миной дальнего действия с радиусом действия 70 км.

● Новая турецкая система ПВО. GURZ - это многоцелевая система противодействия воздушным угрозам на малых и низких высотах (в т.ч. против БПЛА), оснащенная 35-мм пушкой, ракетами для ПВО на малых высотах и на низких высотах и радарами AESA.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от телеграм-канала Роисся24

Новости портала «Весь Харьков»