Новини однією строкою

● Cobra IS, дочка французской строительной компании VINCI, совместно с испанской Sener Energy Engineering подписали контракт на строительство первого в Германии берегового СПГ-терминала на 10 млрд м³ газа в год. Место - Брунсбюттель, заказчик - German LNG Terminal, срок - 3,5 года.

● В Египте не будут принимать российские карты «Мир».

● Болгары подкинули Украине очередную партию оружия. То ли пакистанское, то ли с Иордании.

● Новый пакет военной помощи Евросоюза для ВСУ на зиму:

- 100 000 теплых курток и другой одежды

- 1000 палаток с подогревом

- несколько сотен передвижных электрогенераторов

- поддоны с продовольственными пакетами (индивидуальные пакеты).

● Южная Корея сократит использование газа этой зимой и заменит его на филиппинский уголь. Экономия денег в пересчете на калории составит 40%.

● 16 самоходных гаубиц Zuzana-2 закупаются Норвегией, Данией и Германией для Украины. Zuzana-2 производится Словакией и вмещает до 40 артиллерийских снарядов с дальностью 40 км.

● До 15 000 украинских военных зимой пройдут обучение в Евросоюзе, пишет Welt am Sonntag. Центры подготовки, по информации газеты, будут располагаться в Германии и Польше, а решение о новой учебной миссии главы МИД стран ЕС должны принять 17 октября.

● После взрывов на Крымском мосту большинство кораблей Черноморского флота россии, судя по спутниковым снимкам, покинули гавань.

● Министр обороны Словакии сообщил по передаче еще двух новых гаубиц Zuzana2.

● Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Ранее такое же решение приняла и Армения. Командно-штабные учения должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре 2022 года.

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● Запасы газа в ПХГ Европы достигли 90.6%.

- Великобритания; Португалия; Бельгия: 100%

- Дания: 98.5%

- Польша: 98.2%

- Франция: 97.6%

- Хорватия: 93.8%

- Германия: 93.6%

- Нидерланды; Швеция: 92.9%

- Италия: 92.4%

- Испания: 91.3%

- Словакия: 90.6%

- Румыния: 88.4%

- Чехия: 87.7%

- Австрия: 83.3%

- Болгария: 78.8%

- Венгрия: 75.4%

- Латвия: 53.5%

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