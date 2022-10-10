Новини однією строкою
● Cobra IS, дочка французской строительной компании VINCI, совместно с испанской Sener Energy Engineering подписали контракт на строительство первого в Германии берегового СПГ-терминала на 10 млрд м³ газа в год. Место - Брунсбюттель, заказчик - German LNG Terminal, срок - 3,5 года.
● В Египте не будут принимать российские карты «Мир».
● Болгары подкинули Украине очередную партию оружия. То ли пакистанское, то ли с Иордании.
● Новый пакет военной помощи Евросоюза для ВСУ на зиму:
- 100 000 теплых курток и другой одежды
- 1000 палаток с подогревом
- несколько сотен передвижных электрогенераторов
- поддоны с продовольственными пакетами (индивидуальные пакеты).
● Южная Корея сократит использование газа этой зимой и заменит его на филиппинский уголь. Экономия денег в пересчете на калории составит 40%.
● 16 самоходных гаубиц Zuzana-2 закупаются Норвегией, Данией и Германией для Украины. Zuzana-2 производится Словакией и вмещает до 40 артиллерийских снарядов с дальностью 40 км.
● До 15 000 украинских военных зимой пройдут обучение в Евросоюзе, пишет Welt am Sonntag. Центры подготовки, по информации газеты, будут располагаться в Германии и Польше, а решение о новой учебной миссии главы МИД стран ЕС должны принять 17 октября.
● После взрывов на Крымском мосту большинство кораблей Черноморского флота россии, судя по спутниковым снимкам, покинули гавань.
● Министр обороны Словакии сообщил по передаче еще двух новых гаубиц Zuzana2.
● Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Ранее такое же решение приняла и Армения. Командно-штабные учения должны были пройти на территории Кыргызстана в октябре 2022 года.
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● Запасы газа в ПХГ Европы достигли 90.6%.
- Великобритания; Португалия; Бельгия: 100%
- Дания: 98.5%
- Польша: 98.2%
- Франция: 97.6%
- Хорватия: 93.8%
- Германия: 93.6%
- Нидерланды; Швеция: 92.9%
- Италия: 92.4%
- Испания: 91.3%
- Словакия: 90.6%
- Румыния: 88.4%
- Чехия: 87.7%
- Австрия: 83.3%
- Болгария: 78.8%
- Венгрия: 75.4%
- Латвия: 53.5%
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