Новини однією строкою

● Глава ведомства киберзащиты ФРГ уличён в связях со спецслужбами РФ и будет заменён. Это пи$дец какой-то. Агент Меркелиха оставила после себя армию российских кротов. (Когда-то читал, что навигационный софт для немецких субмарин писали россияне, бггг... - ред.)

● Вашингтон пост сообщает, что на этой неделе в Брюсселе срочно соберется возглавляемая США Контактная группы по обороне Украины (формат Рамштейн), а также назначена встреча министров обороны НАТО.

● Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн: "Путинська Росія вкотре показала світові, за що вона виступає: це жорстокість та терор".

● Прем'єр Нідерландів Марк Рютте: ракетні удари по Україні з боку Росії "це не помста, це тероризм", оскільки ракетні обстріли мали "занадто чітку мету" - вразити невинних громадян.

● Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив "жахливі та невиборчі" атаки Росії. НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з "агресією Кремля стільки, скільки це буде потрібно".

● Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зізналася, що шокована: Кияни побоюються смерті в ранковій пробці. Вирва від удару поруч із дитячим майданчиком. Це бридко і невиправдано, що Путін стріляє ракетами по містах та мирних жителях. Ми робимо все, щоб швидко посилити українську ППО.

● В связи с ракетными обстрелами Германия в ближайшие дни поставит Украине систему ПВО IRIS-T, заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В дальнейшем будут поставлены еще три таких установки.

● Эстония готовит официальное признание россии государством-террористом, сообщили в парламенте страны.

● Биржевая цена газа в Европе на торгах 10 октября снизилась на 7%, упав ниже $1500 за 1 тыс. куб. м. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах до €144 за 1 МВт·ч, или $1471 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE. Газовые хранилища заполнены на 91%.

● Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал дополнительную военную помощь Украине от Евросоюза и осудил ракетные атаки на Киев.

● Евросоюз введет против России экстерриториальные санкции. Новый пакет мер позволит ЕС вносить в черный список людей и организации, помогающие обходить санкции Евросоюза. Это крупный сдвиг в санкционной политике ЕС, отмечает Bloomberg. Также Евросоюз разрабатывает меры для контроля цен на газ.

● Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS, поставить их планируется в 2025 году, сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

● Передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии, сообщает радиостанция RMF FM.

● Отключение электричества произошло в понедельник на датском острове Борнхольм, который находится вблизи газопровода «Северный поток», из-за повреждения подводного кабеля, идущего из Швеции, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

● Газпромбанк сворачивает деятельность в Швейцарии. Банк работал в Швейцарии с 1966 года, последние 13 лет под брендом Schweiz.

● Сегодня Индекс Мосбиржи упал ниже максимума в мае 2008 года, т.е. откатился на позиции 14-летней давности. Впереди у Индекса – движение к отметкам 1990-х годов.

● Ozon временно перестал принимать заказы от жителей Крыма из-за нарушения логистики. В пресс-службах конкурирующих онлайн-ретейлеров Wildberries, Яндекс.Маркет и Сбермегамаркета от комментариев отказались.

● Президент Молдовы Майя Санду отказалась от участия в саммите стран СНГ в Алматы.

● Генеральная прокуратура Германии начала расследования по факту взрывов, произошедших в конце сентября на газопроводах ‎«Северного потока» — Spiegel.

● Прем'єр Нідерландів Марк Рютте: ракетні удари по Україні з боку Росії "це не помста, це тероризм", оскільки ракетні обстріли мали "занадто чітку мету" - вразити невинних громадян.

● Швеция не будет делиться результатами расследования взрывов газопровода «Северный поток» ни с российскими властями, ни с Газпромом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

● МИД Польши рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь.

● В Екатеринбурге на глазах сослуживцев застрелился заместитель командира по вооружению 34-й мотострелковой дивизии полковник Андрей Штакал.

● МИД Литвы: Пришло время дать Украине ВСЕ оружие, чтобы защитить свой народ, землю, море и небо от геноцидной агрессии путинского террористического государства.

● Представник Європейської служби зовнішніх зв'язків назвав ракетні атаки на Київ та інші українські міста військовими злочинами: "Це порушує міжнародне гуманітарне право. Невиборні бомбардування цивільних осіб прирівнюються до воєнного злочину".

● Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Франция усилит поддержку Украины «в ответ на сформулированные Киевом запросы, в том числе связанные с военной техникой.

● МЗС Чехії заявило, що дії Росії є втіленням "цинізму та варварства", а цілитися у мирних жителів — це показник боягузтва.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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