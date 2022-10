Новини однією строкою

● Россия готовила ракетные удары по Украине до взрыва Крымского моста – представитель Белого дома Джон Кирби.

● Белый дом работает над тем, чтобы доставить первые 2 системы NASAMS для Украины в ближайшее время, — представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби

● Шведская экоактивистка Greta Thunberg высказалась за продолжение работы немецких АЭС.

● Украина ожидает от Франции и Италии поставки ЗРК "SAMP-T"

● Кирби: Байден считает, что США необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, после её решения снизить добычу нефти.

● Michael Carpenter, U.S. Ambassador to the OSCE: Ракетные удары России не сломят ни дух Украины, ни нашу решимость. Кремль пытается деморализовать украинское население, но Путину и его пособникам это не удалось. Дух украинского народа по-прежнему силен.

● Глава национального агентства по кибербезопасности Германии находится под следствием из-за сообщений о его связи с российской разведкой. Растут опасения, что Германия может стать целью кибератак со стороны России из-за поддержки Берлином Украины.

● Париж усилит военное присутствие в Восточной Европе, заявили в канцелярии министра обороны Франции. Армия разместит дополнительную бронетехнику и танки в Румынии, направит дополнительные истребители Rafale в Литву, а также направит дополнительные пехотные войска в Эстонию.

● Еврокомиссия: санкции ЕС ограничили около 34% европейского экспорта в Россию (почти 30 млрд евро) и почти 60% импорта (89,9 млрд евро).

● B-2 Spirit ВВС США, оснащенные 16 высокоточными ядерными ракетами, прибыли в Польшу.

● Росфинмониторинг внёс Meta (ex-Facebook) в перечень террористов и экстремистов.

● Минпромторг РФ заявил, что все запчасти к автомобилям Nissan будет выпускать АвтоВАЗ.

● Алжир и Франция договорились о сделке "газ в обмен на деньги". Французские компании резко увеличат инвестиции в экономику Алжира.

● В россии выросли продажи книг по истории нацистской Германии. Например, продажи книги Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» о том, как рядовые граждане Третьего рейха воспринимали события тех лет, увеличились в 17 раз.

● Президенты стран «Бухарестского формата 9» готовятся выступить с совместным заявлением, в котором осудят ракетные удары России по гражданским объектам как военное преступление.

● Началась работа над девятым пакетом санкций ЕС против России. В пакете - запрет на продажу собственности российский олигархов и госчиновников в Европе, конфискация активов России и российских госкомпаний.

● По всей видимости, Ливан и Израиль подпишут соглашение о границе в водах Средиземного моря. Это приведет к разблокированию добычи газа на шельфе. Месторождение Karish отходит Израилю, газовое поле Qana переходит под контроль Ливана.

● Reuters: Премьер Великобритании Трасс созовет экстренный саммит NATO после ракетных ударов по Украине.

● Шольц: мы не можем надеется на поставки энергоресурсов из России в обозримом будущем.

● Общие потери бюджета России от блокировки проекта Сахалин-1 составляют 4 млрд руб в месяц, а для Сахалинской области — около 2 млрд руб. ExxonMobil принадлежало 30% в проекте,компания блокировала работу. Добыча на Сахалине-1 сократилась с 220 тысяч до 10 тысяч баррелей в сутки.

● Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить $2,63 млрд бывшей финансовой структуре ЮКОСа.

● На последних голосованиях в ООН Индия голосует против России, хотя совсем недавно она предпочитала воздерживаться.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»