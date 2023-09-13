Новини однією строкою

● «Россия не может прекратить боевые действия, так как Украина ведет контрнаступление», - Путин. Ведущий уточнил, что же «должен сделать Киев» для переговоров. Путин ответил: «Отменить указ, запрещающий вести переговоры, заявить, что они хотят переговоров, а потом посмотрим». Агрессору не нравится, что жертва защищается и атакует в ответ

● Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою.

● Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передает Украине мобильный полевой госпиталь, который состоит из 32 коек, операционной со стерилизационными средствами, рентгеном, КТ, лабораторией и аптекой. Все по стандартам НАТО.

● Міністерство оборони Сполученого Королівства збільшило замовлення на закупівлю боєприпасів, в рамках програми створення резерву. Вартість додаткового замовлення оцінюють в 130 мільйонів фунтів.

● Лідери оборонної промисловості Великої Британії, Японії та Італії домовилися про наступні кроки щодо співпраці у розробці бойових літаків нового покоління.

● Шольц: "Мир без свободы называется угнетением, а мир без справедливости - диктатурой", - сказал канцлер ФРГ, добавив, что Германия поддерживает требования Киева о мире с соблюдением принципов территориальной целостности и независимости.

● Швеция рассмотривает возможность предоставления Украине истребителей Gripen, – СМИ. JAS 39 Gripen могут нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей.

● Джонсон: "Я не верю, что можно достичь завершения войны с Путиным через переговоры. Нужна победа Украины".

● Швеция намерена увеличить оборонный бюджет на 28%, чтобы соответствовать требованиям НАТО.

● Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії з цього питання. Під час виступу у Сенаті 11 вересня Макконнелл заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, “це ще більше заохотить Росію та Китай”.

● Сенатор Менендес призывает к ответу нефтесервисные компании, работавшие в России

● За період з січня 2020 по липень 2023 року РНБО було прийнято рішення по санкційним конфіскаціям 696 об'єктів матеріальної власності. Станом на 01.08.2023 р. в державну власність перейшло 116 об'єктів, продано через державні аукціони - 17. Решта об'єктів змінили форму власності і юридичних власників в період підарештного знаходження. Фактично більшість рішень РНБО просто використовується для примусової зміни форми власності. - @tZEinform

● Литва и Эстония вводят запрет на ввоз российских авто.

● В Конгрессе США призывают расследовать действия Илона Маска в Украине из-за того, что он не позволил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

● Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии.

● Великобритания подарила Украине тяжелые дроны Malloy, которые могут доставлять припасы и вооружение на линию фронта.

● В Україні з’явилася вкрай рідкісна аварійно-рятувальна бронемашина типу VRAC. Всього випущено три екземпляри цього іспанського броньовика.

● Средняя зарплата в Молдове во 2 квартале 2023 года составила 12175,9 лей (678$), в Армении средняя зарплата в июле 2023 года составила 269729 драм (700$).

● Минтранс РФ рассматривает возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации.

● В 2024 году НАТО готовится провести крупнейшие военные учения со времен Холодной войны, - Financial Times. Ожидается, что участие примут 32 страны (в том числе Швеция). По предварительным данным, учения будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии.

● Британия отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах. Российские граждане, желающие совершить транзитную пересадку в аэропортах Великобритании, должны иметь действующую британскую визу. Решение вступит в силу с 6 октября.

● Велика Британія передала Україні ехолоти. Обладнання має допомогти забезпечити безпеку на морі.

● ABH Holdings SA продает Альфа-Банк. Хочет как можно быстрее выйти из России.

● The Times: Запад должен подготовиться к распаду России.

● Переговоры с РФ не имеют смысла, Украина должна вступить в НАТО, а от победы Трампа будет плохо всем, сказал Фрэнсис Фукуяма.

● Компанія Elbit Systems підписала контракт зі шведським оборонимо підприємством BAE Systems Hägglunds на постачання комплексу активного захисту для БМП CV90. Вартість контракту оцінюють у 109 мільйонів доларів.

● Центральный банк Китая ужесточает контроль за крупными закупками доллара местными компаниями, в том числе банками. Это связано с ослаблением нацвалюты, которая с начала года потеряла к доллару уже 6%.

● В Кургане студенток, отказавшихся делать аборты, будут переводить на бюджет, сообщили в областном департаменте экономического развития. В депздраве объяснили, что такая мера должна помочь повысить мотивацию рожать и сократить аборты.

● Дефицит дизельного топлива образовался в центральных регионах России. Сейчас его нет на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. А стоимость АИ-95 и АИ-92 подскочила на 10–15 рублей. Похожая ситуация также в Крыму, Чувашии, Татарстане и Марий-Эл.

● Сотрудников МЧС обязали не разглашать информацию об атаках беспилотников в России. «В условиях сложившейся геополитической обстановки».

● Глава ВТБ Андрей Костин считает, что западным компаниям не надо давать разрешения на продажу своих активов в России. Их надо забирать.

● Путін вніс до Держдуми проект щодо встановлення на 30 вересня Дня возз'єднання Росії та "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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