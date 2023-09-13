Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 111

Новини однією строкою

Новини однією строкою

«Россия не может прекратить боевые действия, так как Украина ведет контрнаступление», - Путин. Ведущий уточнил, что же «должен сделать Киев» для переговоров. Путин ответил: «Отменить указ, запрещающий вести переговоры, заявить, что они хотят переговоров, а потом посмотрим». Агрессору не нравится, что жертва защищается и атакует в ответ

● Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою.

● Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передает Украине мобильный полевой госпиталь, который состоит из 32 коек, операционной со стерилизационными средствами, рентгеном, КТ, лабораторией и аптекой. Все по стандартам НАТО.

● Міністерство оборони Сполученого Королівства збільшило замовлення на закупівлю боєприпасів, в рамках програми створення резерву. Вартість додаткового замовлення оцінюють в 130 мільйонів фунтів.

● Лідери оборонної промисловості Великої Британії, Японії та Італії домовилися про наступні кроки щодо співпраці у розробці бойових літаків нового покоління.

● Шольц: "Мир без свободы называется угнетением, а мир без справедливости - диктатурой", - сказал канцлер ФРГ, добавив, что Германия поддерживает требования Киева о мире с соблюдением принципов территориальной целостности и независимости.

● Швеция рассмотривает возможность предоставления Украине истребителей Gripen, – СМИ. JAS 39 Gripen могут нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей.

● Джонсон: "Я не верю, что можно достичь завершения войны с Путиным через переговоры. Нужна победа Украины".

● Швеция намерена увеличить оборонный бюджет на 28%, чтобы соответствовать требованиям НАТО.

● Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії з цього питання. Під час виступу у Сенаті 11 вересня Макконнелл заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, “це ще більше заохотить Росію та Китай”.

● Сенатор Менендес призывает к ответу нефтесервисные компании, работавшие в России

● За період з січня 2020 по липень 2023 року РНБО було прийнято рішення по санкційним конфіскаціям 696 об'єктів матеріальної власності. Станом на 01.08.2023 р. в державну власність перейшло 116 об'єктів, продано через державні аукціони - 17. Решта об'єктів змінили форму власності і юридичних власників в період підарештного знаходження. Фактично більшість рішень РНБО просто використовується для примусової зміни форми власності. - @tZEinform

● Литва и Эстония вводят запрет на ввоз российских авто.

● В Конгрессе США призывают расследовать действия Илона Маска в Украине из-за того, что он не позволил Украине использовать спутниковую сеть Starlink для атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

● Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии.

● Великобритания подарила Украине тяжелые дроны Malloy, которые могут доставлять припасы и вооружение на линию фронта.

● В Україні з’явилася вкрай рідкісна аварійно-рятувальна бронемашина типу VRAC. Всього випущено три екземпляри цього іспанського броньовика.

● Средняя зарплата в Молдове во 2 квартале 2023 года составила 12175,9 лей (678$), в Армении средняя зарплата в июле 2023 года составила 269729 драм (700$).

● Минтранс РФ рассматривает возможность продления срока эксплуатации вагонов без проведения модернизации.

● В 2024 году НАТО готовится провести крупнейшие военные учения со времен Холодной войны, - Financial Times. Ожидается, что участие примут 32 страны (в том числе Швеция). По предварительным данным, учения будут проходить в Германии, Польше и странах Балтии.

● Британия отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах. Российские граждане, желающие совершить транзитную пересадку в аэропортах Великобритании, должны иметь действующую британскую визу. Решение вступит в силу с 6 октября.

● Велика Британія передала Україні ехолоти. Обладнання має допомогти забезпечити безпеку на морі.

● ABH Holdings SA продает Альфа-Банк. Хочет как можно быстрее выйти из России.

● The Times: Запад должен подготовиться к распаду России.

● Переговоры с РФ не имеют смысла, Украина должна вступить в НАТО, а от победы Трампа будет плохо всем, сказал Фрэнсис Фукуяма.

● Компанія Elbit Systems підписала контракт зі шведським оборонимо підприємством BAE Systems Hägglunds на постачання комплексу активного захисту для БМП CV90. Вартість контракту оцінюють у 109 мільйонів доларів.

● Центральный банк Китая ужесточает контроль за крупными закупками доллара местными компаниями, в том числе банками. Это связано с ослаблением нацвалюты, которая с начала года потеряла к доллару уже 6%.

● В Кургане студенток, отказавшихся делать аборты, будут переводить на бюджет, сообщили в областном департаменте экономического развития. В депздраве объяснили, что такая мера должна помочь повысить мотивацию рожать и сократить аборты.

● Дефицит дизельного топлива образовался в центральных регионах России. Сейчас его нет на многих заправках в Липецке, Туле и других областях. А стоимость АИ-95 и АИ-92 подскочила на 10–15 рублей. Похожая ситуация также в Крыму, Чувашии, Татарстане и Марий-Эл.

● Сотрудников МЧС обязали не разглашать информацию об атаках беспилотников в России. «В условиях сложившейся геополитической обстановки».

● Глава ВТБ Андрей Костин считает, что западным компаниям не надо давать разрешения на продажу своих активов в России. Их надо забирать.

● Путін вніс до Держдуми проект щодо встановлення на 30 вересня Дня возз'єднання Росії та "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky
Картинки про роиссю от т/к Роисся24/Roissya24

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«К смерти тянет!» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    0
Рішуча підтримка України Ізраїлем допоможе здолати небезпеку російсько-іранської «дружби»
Сегодня 07:27    60
СБУ затримала ексдиякона УПЦ (МП), який відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
Сегодня 07:18    69
Оперативна інформація станом на 06.00 13 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    70
Прем'єр Польщі підтвердив, що його країна не буде відновлювати імпорт українського зерна з 15 вересня.
Сегодня 07:09    78
Вопросы об опросе
Сегодня 07:00    76
«Автоваз» пытался импортировать из КНДР южнокорейские машиностроительные прессы
Сегодня 06:50    98
Депутата облради викрито на заволодінні 100 тис. грн грошової допомоги на лікування
Сегодня 06:42    96
Експорт ліків у 2023 році відновлюється
Сегодня 06:37    82
Министры юстиции Совета Европы определили принципы, по которым привлекут Россию к ответственности за агрессию
Сегодня 06:27    95
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 