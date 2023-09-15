Новини однією строкою

● Крым ПВО. 50% дивизионов С-400 31 армии ПВО орков в Крыму уничтожено. Остались 2 дивизиона в Севасе и Феодосии соответственно. Орки хотели прикрыть север Крыма бригадами сухопутных войск (С-300В4), но и они были уничтожены. Работа по обнулению ПВО продолжается. - @Kartinamaslom5

● Місце розташування «Тріумфа» було встановлено завдяки туристу, який сфотографувався поряд із комплексом.

● Болгария объявила о решении разместить на своей территории военную базу НАТО. Срок - до 2025 года.

● США відправляє в Україну групу спеціалістів з міністерства оборони та міністерства фінансів для повного всеосяжного оперативного моніторингу використання фінансової і технічної допомоги яку надано Україні. Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови.

● Згідно домовленості між Міністерством оборони США і Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX 612 активних супутників системи Starlink і 200 супутників з парковочних орбіт передано в розпорядження міністерства оборони США. Сума компенсаційних виплат складає $2.347 млрд.

● Рост активности Китая возле Тайваня: министерство обороны острова сообщило, что возле него были замечены 68 самолетов ВВС Китая и еще десять кораблей ВМС, 40 самолетов пересекли линию разделения в Тайваньском проливе, в том числе 32 истребителя, БПЛА и самолет-заправщик.

● С 30 ноября получить паспорт Вануату за инвестиции ($150 000) от граждан россии и Белоруссии больше не получится. Это был один из самых недорогих паспортов.

● С начала большой войны богатейшие россияне вывели из Европы активы в общей сложности как минимум на $50 млрд, пишет Bloomberg. Миллиардеры оказались под давлением как западных санкций, так и российских властей, отмечает агентство. Для перевода активов власти стараются создать все условия. Например, в россии отменили соглашение о двойном налогообложении и затруднили выплату дивидендов и продажу активов.

● Одна из самых авторитетных шведских газет DN пишет, что украинские летчики и техники прибыли в Швецию для обучения на истребителях JAS-39 Gripen. Украина заинтересована в приобретении 14-16 шведских истребителей.

● Председатель Еврокомиссии объявила о начале работы по расширению ЕС до 30 с лишним стран.

● Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется на войне в Украине. Об этом сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post.

● Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест. Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге в ходе пленарного заседания Европарламента.

● Премьер Армении Никол Пашинян в интервью Politico заявил, что страна больше не может полагаться на россию как на гаранта безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном. В результате событий на Украине возможности россии изменились…

● МИД Азербайджана заявил, что Баку не признает, не имеющие юридической силы выборы, на оккупированных, международно признанных территориях Украины. Голосование незаконное и не легитимное.

● Министр обороны Германии назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, россией и Белоруссией», — сказал он, обсуждая планы ФРГ разместить там бригаду бундесвера. По словам Бориса Писториуса, такой шаг «жизненно важен для безопасности» этой прибалтийской страны.

● путин поддержал Трампа в связи с уголовными делами против 45-го, назвав это политическим преследованием оппонента, а американскую систему - сгнившей. Трамп с путиным горячо согласился с другом-диктатором в изобличении Америки. И опять в стопятый раз: любой русский (россиянин), который представляется вам одновременно оппозицией путину и горячим сторонником Трампа - гэбист. Сраная гэбэшная тварь, работающая на кремль или за подачки от него. Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

● Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд рф та Білорусі.

● Уже в следующем году США и ЕС выйдут на производство по миллиону снарядов, т.е. 2 млн в год общими усилиями.

● Пашинян: Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объёме, данный процесс не связан с рф.

● Британія скасовує безвізовий транзит для росії та Грузії.

● Эстония после введения запрета на въезд развернула первый автомобиль с российскими номерами, им управлял водитель с двойным гражданством Литвы и россии, сообщила ФТС.

● Кибернетическое командование США объявило о завершении двухмесячной «оборонительной охоты» в Литве, которая проводилась совместно с литовскими командами по киберзащите.

● США и Литва провели совместную «оборонительную» кибероперацию. Представитель Национальной кибернетической группы сообщил, что целью операции был поиск вредоносной киберактивности в сетях, принадлежащих МВД Литвы.

● Ни американские, ни литовские официальные лица не пожелали уточнить характер угрозы, но в прошлом году Вильнюс подвергся серии DDoS-атак, ответственность за которые взяла российская хакерская группировка Killnet.

● В ФРГ отменен этап юниорского Кубка мира по фехтованию в городе Дормаген. Причина - решение Международной федерации фехтования допустить к соревнованиям спортсменов из рф и Беларуси. Это был бы уже 47-й турнир, традиционно проводимый в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

● Блінкен: війна в Україні залишається стратегічним провалом росії.

● Военные базы НАТО появятся в Болгарии.

● Фон дер Ляєн: "Майбутнє України - у ЄС", але для вступу ще треба багато зробити.

● Белый дом не видит возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на устраивающих Вашингтон условиях.

● Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки»: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США – а также Верховный Представитель ЕС безоговорочно осуждаем организацию россией фиктивных «выборов» на суверенных украинских территориях Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областей и в Крыму - заявление.

● F-16 является символом перехода Украины на западное оружие, - генерал ВВС США Олвин.

● Стоимость дизельного топлива на бирже обновила ценовой рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну.

● Сотрудники полиции в Крыму начали массово писать заявление об уходе, казалось бы, причем тут наступление ВСУ?

● Боец ММА и бывший гражданин США Джефф Монсон избран депутатом башкирского Курултая (парламента) от «Единой россии».

● Что нефть животворящая делает. В прошлом году южноамериканская Гайана выросла на 62%. В 2023 году рост ВВП этой страны составит 37%, в 2024-м – 45%. Гайана начала добывать нефть - около 400 тыс. баррелей в сутки. Гайана по богатству станет аналогом странам Персидского залива.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от т/к Роисся24

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