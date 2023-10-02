Новини однією строкою

● Еще восемь судов прошли по новому украинскому коридору в обход российской морской блокады в Черном море. Украина наращивает поставки по новому морскому коридору из Одессы в турецкие проливы, несмотря на попытки России уничтожить украинскую портовую и зерновую инфраструктуру.

● Франция утроила производство 155 мм САУ CAESAR.

● Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора - независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил, отмечает глава комитета бундестага по обороне. Мари-Агнес Штрак-Циммерман призывает поставить Киеву ракеты Taurus.

● Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками РСЗО HIMARS.

● В Казахстане выйдет новый учебник и новое семитомное издание "Истории Казахстана ".

● Ми намагалися не допустити Україну в НАТО. Це призвело до найстрашнішої війни в Європі за останні 80 років, яка забрала життя сотень тисяч людей. Це катастрофа, — експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

● Белый дом об отсутствии помощи Украине в законе о финансировании: спикер Маккарти, который выразил поддержку финансированию помощи Украине, как ожидается, вскоре внесет отдельный закон, который позволит это сделать.

● Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс планирует, чтобы британские войска прибыли в Украину для обучения украинских защитников на местах. Кроме того, он призвал «больше британских оборонных фирм открывать заводы в Украине».

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● Американский военный госпиталь в немецком Ландштуль принял на лечение первых 14 человек получивших ранения на войне в Украине. Это бойцы из Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Украины, но подавляющее большинство из них граждане США.

● Федерация футбола Румынии объявила, что присоединяется к Украине, Польше, Латвии, Англии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и отказывается играть против сборной россии. Ранее УЕФА постановил, что разрешит сборной россии U-17 выступать на международных соревнованиях.

● Венгрия отказалась разблокировать €500 млн военной помощи ЕС для Украины, несмотря на то, что Киев временно исключил венгерский OTP Bank из перечня спонсоров войны. В МИД Венгрии заявили, что ждут окончательного исключения банка из украинского списка.

● Гайана, небольшая англоязычная страна, которая раньше была колонией Соединенного Королевства (Великобритании), в настоящее время может похвастаться самой быстрорастущей экономикой в ​​мире. Страна граничит с Венесуэлой, Бразилией и Суринамом на северо-востоке Южной Америки. За последнее десятилетие Гайана обнаружила огромные запасы нефти и газа в своих прибрежных водах. Его резервы сейчас составляют около 11 миллиардов барелей. Самая быстрорастущая экономика мира к 2028 году может вырасти более чем на 100%.

● На выборах в Словакии с результатом 23,37% победила пророссийская партия "Курс – Словацкая социал-демократия". Лидер партии Роберт Фицо в своих интервью обещал, что, когда он придет к власти, Словакия больше не пошлёт Украине "ни одного патрона". Он также против перспективы вступления Украины в НАТО.

● Во Владивостоке из-за санкций ЕС перестали работать паркоматы. Компания FLOWBIRD сообщила «Цифровому Приморью», в котором сообщила, что санкции против России усиливаются, и они больше не могут продолжить совместную работу. Теперь устройства для безналичной оплаты парковки в городе перестали работать на неопределенный срок.

● Когда в следующий раз услышите по ящику про семейные скрепы и традиционные ценности, просто вспомните, с какой лёгкостью россияне торгуют своими родственниками.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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