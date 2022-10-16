Новини однією строкою

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Фото - рабочее место операторов ЗРК "NASAMS"
● Потребление газа в Германии продолжает снижаться. Причем, снижение наблюдается не только в промышленности и энергетики. Домашние хозяйства снизили реальное потребление газа в сентябре на 20-30% к прошлому году (с очисткой данных от влияния колебаний температуры).
● США и ЕС арестовали доллары и евро. США заморозили операции с золотом. Китай как заявил ЦБ не дает без его разрешения продавать юани из ЗВР. И разрешение получить не просто. Остается бартер: оценили партию нефти и обменяли ее на китайские товары. Деньги - только на уплату налогов
● В Германии в сентябре 2022 продали 224816 автомобилей, из них 72725 электромобили и гибриды, доля в продажах автомобилей превысила 32%. За январь - сентябрь 2022 продано больше 488 тыс электромобилей и гибридов.
● Канада настаивает на полном исключении России из международных организаций, заявила вице-премьер страны Христя Фриланд.
● Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС. Канцлер Германии также призвал к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.
● Норвегия арестовала второго россиянина, делавшего видеозаписи с помощью дронов. На фотоаппарате нашли фото военного вертолета Bell 412 с базы Хёйбуктмуэн, в 10 км от норвежско-российской границы.
● К новому пакету санкций ЕС против России присоединились 8 стран, которые не являются членами Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
● Среди них Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
● Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России.
● Нідерланди приєдналися до ініціативи INTERFLEX – тренування українських військових у Великій Британії, — очільниця нідерландського Міноборони Кайса Оллонгрен.
● Новое правительство Швеции одобрит строительство атомных электростанций.
● І знов Бєлгород у тренді. На полігоні у результаті масс-шутінгу згенеровано одинадцять трупів та двадцять три поранених. Подейкують, повбивали мобіков таджикі, також мобілізовані. Влада РФ каже про «теракт».
● Німеччина передала сьогодні ЗСУ 16 військово-інженерних комплексів Biber ("Бобер") - це мостоукладачі. До цього - десять понтонних укладачів.
● Горит печально известная тюрьма Эвин в Тегеране. Слышны выстрелы и сигналы тревоги.
● Глава ХДС Friedrich Merz высказался за продление эксплуатации немецких АЭС, сказав что Германия не должна быть заложницей идеологии зеленых. Хочется напомнить, что наиболее последовательной сторонницей отключения АЭС в Германии была фрау Меркель, глава ХДС на протяжении 18 лет.
● Доллар достиг максимального значения с 2000 года, укрепившись на 22% по отношению к иене, на 13% по отношению к евро и на 6% по отношению к валютам развивающихся рынков с начала этого года.
● Сведения о скрытой мобилизации приходят со всей Беларуси - Хартия'97
● Немецкая полиция обследовала место аварии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» с помощью подводных аппаратов бундесвера — была обнаружена пробоина размером в 8 метров, она могла возникнуть только в результате подрыва, и на трех ветках газопровода иx четыре.
● У головному соборі Відня на Покрову вперше відбулася літургія українською мовою.
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky