Новини однією строкою

Фото - рабочее место операторов ЗРК "NASAMS"

● Потребление газа в Германии продолжает снижаться. Причем, снижение наблюдается не только в промышленности и энергетики. Домашние хозяйства снизили реальное потребление газа в сентябре на 20-30% к прошлому году (с очисткой данных от влияния колебаний температуры).

● США и ЕС арестовали доллары и евро. США заморозили операции с золотом. Китай как заявил ЦБ не дает без его разрешения продавать юани из ЗВР. И разрешение получить не просто. Остается бартер: оценили партию нефти и обменяли ее на китайские товары. Деньги - только на уплату налогов

● В Германии в сентябре 2022 продали 224816 автомобилей, из них 72725 электромобили и гибриды, доля в продажах автомобилей превысила 32%. За январь - сентябрь 2022 продано больше 488 тыс электромобилей и гибридов.

● Канада настаивает на полном исключении России из международных организаций, заявила вице-премьер страны Христя Фриланд.

● Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС. Канцлер Германии также призвал к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

● Норвегия арестовала второго россиянина, делавшего видеозаписи с помощью дронов. На фотоаппарате нашли фото военного вертолета Bell 412 с базы Хёйбуктмуэн, в 10 км от норвежско-российской границы.

● К новому пакету санкций ЕС против России присоединились 8 стран, которые не являются членами Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

● Среди них Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

● Ирландия, Латвия, Литва, Польша и Эстония предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России.

● Нідерланди приєдналися до ініціативи INTERFLEX – тренування українських військових у Великій Британії, — очільниця нідерландського Міноборони Кайса Оллонгрен.

● Новое правительство Швеции одобрит строительство атомных электростанций.

● І знов Бєлгород у тренді. На полігоні у результаті масс-шутінгу згенеровано одинадцять трупів та двадцять три поранених. Подейкують, повбивали мобіков таджикі, також мобілізовані. Влада РФ каже про «теракт».

● Німеччина передала сьогодні ЗСУ 16 військово-інженерних комплексів Biber ("Бобер") - це мостоукладачі. До цього - десять понтонних укладачів.

● Горит печально известная тюрьма Эвин в Тегеране. Слышны выстрелы и сигналы тревоги.

● Глава ХДС Friedrich Merz высказался за продление эксплуатации немецких АЭС, сказав что Германия не должна быть заложницей идеологии зеленых. Хочется напомнить, что наиболее последовательной сторонницей отключения АЭС в Германии была фрау Меркель, глава ХДС на протяжении 18 лет.

● Доллар достиг максимального значения с 2000 года, укрепившись на 22% по отношению к иене, на 13% по отношению к евро и на 6% по отношению к валютам развивающихся рынков с начала этого года.

● Сведения о скрытой мобилизации приходят со всей Беларуси - Хартия'97

● Немецкая полиция обследовала место аварии газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» с помощью подводных аппаратов бундесвера — была обнаружена пробоина размером в 8 метров, она могла возникнуть только в результате подрыва, и на трех ветках газопровода иx четыре.

● У головному соборі Відня на Покрову вперше відбулася літургія українською мовою.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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