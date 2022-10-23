Новини однією строкою

● Командование 101-й ВДД армии США, силы которой сейчас размещены в Румынии, заявило о готовности войти в Украину в случае эскалации.

● Съезд КПК завершился: Си Цзиньпин избран на третий пятилетний срок главой Коммунистической партии Китая.

● Генерал Дэвид Петреус: США могут принять участие в войне в Украине в составе многонациональных сил.

● Иран начал угрожать Франции, Германии и Великобритании «ответными действиями» за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе русским, сообщает Reuters. Какие именно это будут действия официальные лица республики не уточнили.

● Германия значительно сократит планировавшееся расширение армии из-за «высокой инфляции и дорогого доллара». Несколько проектов будут свернуты или сокращены, в том числе: БМП Пума, Самоходные гаубицы, Корветы, Фрегаты, Еврофайтеры - потенциально F-35 (уменьшение).

● Из чмобиков, готовят танковые экипажи. Разумеется на Т-62, который становится основным боевым танком "второй" армии мира... Танк, не выпускающийся с 1975 года... Экипаж 4 человека... Убогий "Контакт"...

● Наразі 7 країн світу визнали знищення українців російськоб федерацією актом геноциду - Канада, Польща, Чехія, Ірландія, Литва, Латвія, Естонія. Парламенти інших країн НАТО цього поки що не зробили, а це дуже важливе тавро, яке має бути назавжди поставлене на росію та росіян. Верховна Рада відповідний закон ухвалила у травні.

● росія знищує системи життєзабезпечення, можливість жити та працювати в Україні, і кожна держава, яка підтримує Україну мала б надати цьому однозначну політичну оцінку. Вони спустошують нашу землю, але ми своїм спротивом викреслюємо росію із світової цивілізації.

● россияне вывозят с территории Беларуси не только боеприпасы, артиллерию и танки, но и автомобильную технику. По состоянию на середину октября вывезли с 288-й базы резерва автомобильной техники более полусотни снятых с хранения КамАЗов и Уралов.

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Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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