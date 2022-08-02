Новини однією строкою

Foreign Policy со ссылкой на американские спецслужбы сообщает, что крупные оружейные поставки России со странами Африки находятся под ударом из-за операции в Украине. Это связано с большими потерями в Украине. Ситуация открывает дорогу в регион конкурентам в лице Китая и США.

В России перестанут производить чай Lipton, Saito и Brooke Bond, вскоре после этого будет остановлена их продажа - владелец брендов компания Ekaterra сообщила, что уходит с российского рынка

Латвия заморозила соглашение с Россией об упрощённых поездках для жителей приграничных регионов.

Теперь россияне не смогут въехать в Латвию по этому формату начиная с 1 августа.

Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей.

По словам посла Украины в Великобритании, речь идет о противоминных кораблях. Наши военные уже проходят обучение на этих кораблях.

Крупнейший мегапроект РЖД срывается из-за санкций.

Расширить БАМ и Транссиб ради вывоза угля в Азию в срок не получится из-за отказа западных компаний от поставок оборудования.

В России авиакомпании порекомендовали пилотам реже использовать тормоз при посадке и рулении, чтобы уменьшить износ деталей.

В частности, указания дали S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Россия», «Победа». В «Аэрофлоте» пилотов попросили экономить тормоза устно.

Новая Зеландия расширила санкции против РФ.

Добыча газа Газпромом с начала года упала на 12% г/г до 262,4 млрд м куб

Нефть Urals в июле подешевела на 10,1% к июню, до $78,41 за баррель.

Это минус $33,50 к цене нефти Brent.

Экспорт российских металлургов во втором квартале сократился на 20%.

Сегодня вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из рф.

Оно было включено в пятый пакет санкций, принятый в начале апреля 2022 года.

Ведущие ​российские авиакомпании рекомендовали пилотам меньше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы уменьшить их износ. Экстремальный российский туризм: самолёты без тормозов и машины без подушек безопасности.

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи: Дмитрий Аннопольский

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