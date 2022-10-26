Новини однією строкою

● МЗС РФ запропонував Вірменії та Азербайджану провести мірні перемовини у Москві. У відповідь влада Вірменії (як і офіційний Баку) заборонила в’їзд на власну територію відомому підпалювачу та колонізатору Костянтину Затуліну (з новин). Тепер ви знаєте що означає «гнати ссаними ганчірками». І це не стосується особисто Затуліна…

● Израиль начал поставку через Польшу в Украину "неких" систем по борьбе с беспилотниками.

● Adidas прекращает партнерство с рэпером Канье Уэстом после антисемитских высказываний

● Группа ультралевых конгрессменов-демократов призвала Байдена вступить в переговоры с Путиным и начать частичное снятие санкций. Правда, в письме ничего не говорится о прекращении поддержки Украины. В Белом Доме их послали лесом.

● Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок обернулось для России потерей около $10 млрд. Последнее время ЦБ РФ активно переводил резервы из долларов и евро в юань. Падение курса китайской валюты привело к обесцениванию части валютных резервов России.

● Цель Евросоюза — не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать, но для этого нужно подготовить юридическую базу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● Департамент Чрезвычайных ситуаций Румынии подписал с НАТО соглашение о подготовке на базе аварийно-медицинско-спасательной службы Румынии SMURD центра подготовки украинских спасателей.

● Шольц: Эта отвратительная война демонстрирует одно – путинская Россия в отчаянии. Украинцы – гордая нация, они победят в этой войне, но для этого мы должны поддержать Украину финансово, а также оружием. Мы будем поставлять все это настолько долго, насколько необходимо.

● Спикер парламента: Турция не признала и не признает аннексию Крыма. Анкара продолжит поддержку Украине и крымским татарам, будь то на двусторонних или многосторонних платформах.

● Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине: Россия должна выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций для восстановления Украины.

● Минтранс РФ предложил разрешить техобслуживание и ремонт иностранных самолетов неоригинальными запчастями

● Киргизский госбанк «Айыл-банк» приостановил обслуживание российских карт «Мир».

● Запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой вступил в силу 25 октября. Россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт Чехии с целью туризма, спорта или культуры.

● Из 135 млрд куб трубопроводного российского газа, поставленного в 2021 году в Европу, в 2023 году будут экспортированы в лучшем случае 20 миллиардов — в Сербию и Венгрию. Разница в 115 будет чистым уменьшением мирового газового баланса, никуда больше эти объемы пойти не смогут.

● Турция попросила «Газпром» об отсрочке платежей за газ, сообщил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в интервью Financial Times. Помимо отсрочки, Турция также добивается от России скидки на газ. Министр отметил, что ждет «хороших новостей».

● Два крупнейших НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть. Российские нефтяники столкнулись с проблемами на рынке Индии - ключевого покупателя российского сырья, который после начала войны исправно забирал все баррели, попавшие под бойкот в Европе.

● ЕС готов финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● Италия продолжит надежное партнерство с НАТО и будет поддерживать Украину, – новый премьер-министр страны Джорджа Мелони.

● США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

● НАТО объявило о переброске дополнительных контингентов американских, испанских и французских войск на румынскую территорию для укрепления восточного фланга.

● Объём параллельного импорта в Россию растёт ежемесячно на 12%. По новой схеме в страну уже завезено 1,6 млн тонн разных товаров. В основном это электроника, одежда, парфюмерия. Большая часть поставок идёт через границы с Китаем и дружественными странами СНГ. А импорт со стороны Европы сокращается. Раньше через западную границу заезжало 3000 фур с грузами в сутки, сейчас — около 600. Из Европы завозят в основном лекарства, продовольствие и товары повседневного спроса.

● Фонд Нобеля решил не приглашать на церемонию вручения премии за 2022 год в Стокгольме послов России и Белоруссии.

● Возможно исключение России из ФИФА и УЕФА.

● Это реакция на готовность РФ интегрировать в свою футбольную структуру клубы из Крыма и других оккупированных территорий.

● Сейчас членство России в ФИФА и УЕФА заморожено.

● Польша собирается построить стену на границе с Калининградом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из польского правительства.

● Американская экономика оказывается главным бенефициаром антироссийских санкций и энергокризиса в Евросоюзе.Штат Калифорния может обогнать Германию по величине ВВП, став четвертой экономикой мира. Этот американский штат уже опережает Германию по объему ВВП на $72 млрд.

● Китай начинает терять статус «мировой фабрики». За последние 6 лет у Поднебесной упал объем экспорта сразу в нескольких категориях одновременно. Например, экспорт обуви и мебели снизился на 7% и 11%.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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