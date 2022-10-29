Новини однією строкою

● На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге утром в пятницу 28 октября был вывешен большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. По левую и правую стороны от него изображены флаги Чехии и Украины. Глава МВД Чехии Вит Ракушан: Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и наш флаг.

● Италия решила передать украинской армии 155-мм самоходные гаубицы «OTO Melara M109L». Точное количество САУ, которые правительство Италии собирается передать пока неизвестно.

● Конгресс ойрат-калмыцкого народа принял декларацию "О государственной независимости Республики Калмыкия". Национальные активисты считают полную независимость обязательным условием для сохранения языка и культуры калмыков.

● Норвегия ввела новый пакет санкций против 30 путинских чиновников и 7 юрлиц.

● США намерены разместить в Европе и в Турции новые ядерные бомбы. Они отличаются от предыдущего поколения бомб тем, что имеют хвостовое оперение и могут планировать в районе заданной цели. Их можно сбрасывать с самолета на большой скорости.

● К 2028 году четверть всех поставок СПГ придется на США

● Из-за высоких цен на газ в Европе идет активный переход на ВИЭ. По данным Rystad Energy в долгосрочной перспективе эксплуатация газовых электростанций будет стоить в 10 раз дороже, чем строительство новых солнечных мощностей.

● ЕС, вероятнее всего, сдвинет дату полного отказа от российского газа с 2030 на 2028 год. В 2022 экспорт российского природного газа в страны ЕС ожидается на уровне 60 млрд м³.

● Разработчик сервиса видеосвязи Zoom, американская компания Zoom Video Communications, начал отключать от него российские вузы. При этом в компании не обращают внимания на то, была ли ранее оплачена услуга или платеж уже истек и не продлевался.

● Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для граждан России.

● Глава Пентагона Ллойд Остин: Россия является острой угрозой для Соединенных Штатов и их союзников, но в отличие от Китая, нищая Россия не сможет систематически бросать вызов Соединенным Штатам в перспективе.

● Компания Baykar планирует завершить строительство завода Bayraktar в Украине в течение 2 лет, сообщает Reuters.

● США могут распространить экспортные ограничения, введенные в отношении поставок в Китай оборудования для производства чипов, на квантовую информатику, биотехнологии и программное обеспечение, используемые для искусственного интеллекта.

● Апелляционный суд в норвежском Хологаланде оставил под стражей сына экс-главы РЖД Андрея Якунина. Его арестовали 18 октября за незаконное использование дронов на Шпицбергене.

● Глава МИД Латвии о выступлении Путина на Валдае: почти репетиция защитной речи в Гааге.

● Популярные гей-клубы РФ аннулировали VIP-карты авторов законопроекта про запрет пропаганды ЛГБТ.

● «Несмотря на сотни смертей и более 12 000 арестов, силам Хаменеи не удалось подавить восстание. «Мы больше не движение», — говорит протестующий в университете в Тегеране. «Мы — революция, рождающая нацию»

● Двое популярных немецких телеведущих отдали свои раскрученные аккаунты в инстаграме (у каждого более миллиона подписчиков: damitdasklaas и officiallyjoko) иранским активисткам — борцам за права женщин. Чтобы о них прочитали как можно больше людей во всем мире.

● В Киеве появилась улица Голды Меир. Об этом сообщил телеграм-канал Киевской городской администрации. 27 октября в рамках переименования 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, одной улице присвоено имя Голды Меир.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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