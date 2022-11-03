Новини однією строкою

● Верно подметили - вся история, культура, военные победы, космические технологии и многое другое т.н. россии – в этом фото.

● Новая порция немецкой помощи Украине: 10 тяжелых и средних мостовых систем, 2 погрузчика, 22 машины пограничной охраны (+478 запланировано)

● После гениального решения заплатить $44 млрд за компанию, приносящую $221 млн убытков в год, Маск принял гениальное решение срубить с «галочников» $28 млн в год. Таким образом, его «инвестиция», которая не окупится никогда, по-прежнему не окупится никогда.

● Спутниковый мониторинг Maxar показывает, что Европу ждет очень теплая первая половина ноября и достаточно теплая вторая: это позволит отложить начало отопительного сезона, пишет Bloomberg.

● Panasonic начинает строительство второго завода по выпуску батарей для электромобилей в США, недалеко от Канзаса. На первом этапе мощность будет 30 ГВт*ч

● 4 ноября в Финляндию прибудет морская группа сил быстрого реагирования НАТО. Запланировано проведение совместных учений с ВМС Финляндии.

● Великобритания отправила Украине 195 тысяч комплектов зимней одежды - по 40 предметов на одного солдата.

● Также ВСУ получат комплекты для оказания первой медицинской помощи и элементы защиты.

● Госдеп США сообщил о выделении $47,6 млн на подготовку саперов в Украине для разминирования территорий.

● Великобритания ввела санкции в отношении 4 российских олигархов: Александра Абрамова (Evraz Group), Александра Фролова (Evraz Group), Альберта Шигабутдинова (ТАИФ) и Айрата Шаймиева (ТАИФ, Татавтодор).

● Глава минэнерго Франции: страна перезапустит шесть атомных реакторов после ремонта.

● Пшеница на Чикагской бирже подешевела на 6% на новостях о восстановлении работы черноморского "зернового коридора" — данные торгов.

● Турция в сентябре может выйти на третье место по экспорту в россию, опередив Германию. В прошлом году Турция была на 11 месте, в этом нарастила экспорт в РФ более чем вдвое. Причем максимальная доля теперь не у овощей и фруктов, а у машин и оборудования.

● В Новой Каховке подх#xйловцы ограбили картинную галлерею - 297 картин.

● Большинство опрошенных россиян считают, что война с Украиной должна продолжаться. Об этом говорят данные закрытого соцопроса, сделанного по заказу Кремля.

● Холдинг Veon, владеющий российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), заявил о намерении выйти из актива. Начал поиски покупателя. Акции VEON растут на 20% на новости о выходе из Билайн.

● Анкара проинформировала Шойгу об украинской позиции по "зерновой сделке", заявила об отсутствии опасений по безопасности коридора — Минобороны Турции.

● Американская армия на Ближнем Востоке приведена в полную боевую готовность на фоне угрозы начала войны между Саудовской Аравией и Ираном. Об этом сообщает иранский оппозиционный канал "Ништмани Джаван".

● Швеция вслед за Финляндией заявила о готовности разместить ядерное оружие НАТО на своей территории.

● Немецкий производитель крепкого ликера Jagermeister решил покинуть российский рынок.

● Финский гигант Nokian Tyres переносит в Румынию из россии завод по производству шин стоимостью 650 млн евро. Завод переносится в город Орадя, его мощность 6 млн шин/год.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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