Новини однією строкою

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Правительство РФ признало, что заменить импортное оборудование в металлургии невозможно.
Заводы входят в долгосрочный технологический кризис: из-за санкций они потеряли до половины производства и треть экспорта.
США наращивают давление на Китай. Байден подписал закон о финансировании производства микросхем в США. Китай потеряет 280 миллиардов долларов и десятки тысяч рабочих мест. Второй удар за последние дни. Сначала по престижу Пекина в Тайване, а сейчас по экономике.
Президент МОК Томас Бах выступает против проведения любых международных спортивных соревнований в Беларуси и России. Он считает, что не следует приглашать спортсменов из этих стран и на международные соревнования в других странах.
В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз — Кабмин ФРГ.
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Латвию, где будет обсуждаться вопрос о военной помощи Украине
"Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения поддержки Украины".
Поставки российской нефти в Западную Европу обвалились до нового минимума.
Полностью отказались от закупок:
● Германия;
● Великобритания;
● Швеция;
● Франция;
● Литва.
Сократили импорт:
● Польша — на 72%;
● Финляндия — на 77%.
Евросоюз и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 млрд евро в год.
Группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", выполнявших полеты на лайнерах Boeing. Это более 200 человек. Компания попала под санкции.
Соучредитель организации Amnesty International Пер Вестберг покидает свой пост в знак протеста.
Своё решение он обосновал несогласием с заявлениями Amnesty International по поводу «военных преступлений» в Украине.
Вестберг стал соучредителем международной организации в 1964 году
Джерело: facebook.com
Зібрав до купи: Дмитрий Аннопольский