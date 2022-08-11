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Новини однією строкою

Новини однією строкою

Правительство РФ признало, что заменить импортное оборудование в металлургии невозможно.

Заводы входят в долгосрочный технологический кризис: из-за санкций они потеряли до половины производства и треть экспорта.

США наращивают давление на Китай. Байден подписал закон о финансировании производства микросхем в США. Китай потеряет 280 миллиардов долларов и десятки тысяч рабочих мест. Второй удар за последние дни. Сначала по престижу Пекина в Тайване, а сейчас по экономике.

Президент МОК Томас Бах выступает против проведения любых международных спортивных соревнований в Беларуси и России. Он считает, что не следует приглашать спортсменов из этих стран и на международные соревнования в других странах.

В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз — Кабмин ФРГ.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Латвию, где будет обсуждаться вопрос о военной помощи Украине

"Я с нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе и важность продолжения поддержки Украины".

Поставки российской нефти в Западную Европу обвалились до нового минимума.

Полностью отказались от закупок:

● Германия;

● Великобритания;

● Швеция;

● Франция;

● Литва.

Сократили импорт:

● Польша — на 72%;

● Финляндия — на 77%.

Евросоюз и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 млрд евро в год.

Группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", выполнявших полеты на лайнерах Boeing. Это более 200 человек. Компания попала под санкции.

Соучредитель организации Amnesty International Пер Вестберг покидает свой пост в знак протеста.

Своё решение он обосновал несогласием с заявлениями Amnesty International по поводу «военных преступлений» в Украине.

Вестберг стал соучредителем международной организации в 1964 году

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи: Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»

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