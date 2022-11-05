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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Финляндия и Швеция официально вошли в состав НАТО.

● Налоговая служба США выявила 32 миллиарда долларов средств членов банды путина и бенефициаров кремлевского режима, подлежащих конфискации.

● Израиль пересматривает свою позицию по оказанию военной помощи Украине, поскольку растущая поддержка Ираном российской агрессии превращается в угрозу безопасности Израиля.

● Британия присоединяется к «потолку цен» на российскую нефть и вводит запрет на страхование для любой компании, которая торгует или перевозит баррели дороже. Страховой бойкот, благодаря Британии, станет практически тотальным: в стране базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

● Налоговое управление США выявило почти 50 физических лиц и организаций, в отношении которых могут быть предприняты следственные действия за уклонение от санкций, введенных против россии. Заведено 20 уголовных дел,

● Расследования ведутся в рамках рабочей группы KleptoCapture.

● Иранские демонстранты атакуют силовые банды шиитского режима.

● Bloomberg: В федеральный суд Сан-Франциско подан коллективный иск на Twitter в связи с решением Илона Маска уволить половину сотрудников без их предварительного уведомления, что нарушает федеральное и калифорнийское законодательство.

● Ряд компаний, в том числе General Mills Inc., Pfizer Inc., Audi, Volkswagen AG объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter. Рекламодатели обеспокоены уходом руководства из соцсети и планами Илона Маска по модерации контента.

● Криптобиржа Binance рассматривает возможность покупки банков, чтобы убрать «разрыв» между традиционной финансовой системой и криптовалютами. При этом руководство биржи рассматривает как частичное финансирование, так и полное поглощение банков.

● Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом сказал, что нападение на США или их сюзников с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи станет концом режима Ким Чен Ына.

● Farfetch закрывает свой российский офис и сокращает всех его сотрудников, пишет The Blueprint со ссылкой на источники в компании. Онлайн-магазин одежды работал в россии с 2015 года.

● Еще два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт Мир. Это коммерческие «Оптима банк» и «Бай тушум». Всего из-за рисков санкций отказались от карт Мир уже 9 банков Киргизии.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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