Новини однією строкою

● Румыния покупает 32 истребителя F-16 у Норвегии за 388 млн евро. Первые поставки в конце 2023 года. Норвегия переходит на истребители 5-го поколения F-35.

● Жена премьера Британии получает 11,5 млн фунтов стерлингов в виде ежегодных дивидендов от компании, у которой до сих пор есть московский офис с персоналом - theguardian.com

● Совместное расследование ZDF frontal и Der Spiegel: Оказалось, что совместное предприятие немецкого энергетического гиганта Wintershall продает газовый конденсат крупнейшему поставщику топлива для ВВС россии. Wintershall также была одной из компаний, стоявших за проектом Nord Stream.

● Латвия, Литва и Эстония приняли резолюцию о необходимости изоляции России от Европы.

● Посол Британии Вудворд в СБ ООН: РФ неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о грязных бомбах, химоружии и наступательных биологических исследованиях. Сколько ещё этот нонсенс нам терпеть?

● Советник Байдена по национальной безопасности Салливан заявил, что США сделают все возможное, чтобы помочь ВСУ освободить Херсон.

● Он также подчеркнул, что во время визита в Украину он обсуждал с украинскими властями вопрос того, что нужно для наступательных операций.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен: Договоренность крупнейших экономик мира ограничить цены на российскую нефть должна достичь двух поставленных целей: продолжить наполнение мировых рынков энергоносителями, а также не дать Путину подпитывать войну против Украины.

● Россияне убегают из приграничных регионов, где до войны население росло. Белгородскую область покинули 26 тыс. человек, Крым — 35 тыс. Уменьшается население даже в Москве, а всего из России уехало более 2 млн человек, следует из данных Росстата. До начала войны в Крым люди в основном приезжали — в январе-феврале миграционный прирост составил 18 человек. Но в марте статистика начала меняться. В итоге за 7 месяцев боевых действий из Крыма уехали почти 35 тыс. человек. Ростовскую область после начала войны покинули 58 тыс. человек . Москву после войны покинули больше 120 тыс. человек.

● Илон Маск уволил из Твиттера команду по правам человека в полном составе.

● Литовские пограничники не пропустили поезда с российской военной символикой на вагонах. Госпогранслужба Литвы заявила, что пограничники приказали отцепить пять вагонов и вернуть их в калининградскую область.

● Когда война закончится, аэропорт Жешув должен быть внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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