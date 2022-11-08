Новини однією строкою

● Турция приняла на вооружение катера-беспилотники, "заточенные" на уничтожение подводных лодок

● Промпроизводство в Германии в сентябре выросло сильнее прогнозов - на 0,6%. Но пропаганда продолжит рассказывать россиянам, как загибается Европа без российского газа.

● Темпы снижения количества рабочих мест в России в октябре стали самыми высокими с мая 2020 года.

● Україна та Молдова відновили рух пасажирських поїздів за маршрутом Київ-Кишинів після 24-річної перерви, — Молдовська залізниця.

● В Швейцарии стали присылать предупреждения жильцам, что в связи с газовым шантажом температура в квартире не будет выше 21 градуса тепла. При этом квартплату повышать не будут.

● Бельгія передала Україні велику партію Volvo Fassi N10, — Oryxspioenkop. Також було надано 4 важких 120-мм міномета MO-120 RT.

● Влада Полщі і України завершили переговори щодо постачання в Україну далекобійних самохідних гаубиць AHS Krab.

● AHS Krab — польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Гаубиця має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії Samsung Techwin. Дальнісь стрільби 40 км. Запас ходу — 400 км. Максимальна швидкість — 67 км/год.

● В Австралии опубликован указ, в котором мусульманам желающим жить в Австралии по законам шариата, придется покинуть эту страну.

● Президент Казахстана Токаев объявил, что Казахстан намерен защищать свою независимость и национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций.

● Сразу пять крупных газовых рынков Европы - Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша - перешли к отбору газа из подземных хранилищ. На месяц позже из-за теплой погоды

● Европейский центральный банк подталкивает банк UniCredit к выходу из России, сообщает Financial Times. ЕЦБ рассматривает присутствие банка в России как «нежелательный источник риска».

● Япония и США к концу года создадут совместный центр по разработке 2-нанометровых полупроводников.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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