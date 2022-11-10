Новини однією строкою

● Сенат Франции одобрил закон, по которому все парковки, рассчитанные на 80 автомобилей и больше, должны быть покрыты солнечными панелями.

● Госкомпания французских железных дорог (SNCF) планирует установить 190 тыс кв метров солнечных панелей на 156 станциях к 2025 году и 1,1 млн кв м к 2030. Это поможет снизить потребление энергии на 25%.

● Zara и Bershka окончательно отказались от продаж своих вещей в России. Хотя бренды компании Inditex перешла группе Daher после продажи, но одежда этих брендов всё равно не будет продаваться даже под другими названиями.

● Пентагон: Нападение на Украину крупный стратегический провал России. Украина выстоит.

● Опрос IRI в Грузии: большинство населения выступает за евроинтеграцию и против безвиза для россиян.

● Колин Каль, заместитель министра обороны США по политическим вопросам: Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне.

● Свои подземные газохранилища Германия заполнила почти на 100%, уровень газа в них достиг 99,54%, - Федеральное сетевое агентство ФРГ.

● Новий правоцентристський уряд Швеції представив бюджет на 2023 рік. У ньому йдеться, що Швеція збільшить свою військову допомогу Україні, і «пріоритетом будуть більш досконалі системи озброєнь, запитувані Україной». Схоже, що САУ Archer будуть відправлені.

● По данным РБК за I квартал 2022 года, из России выехали 3,88 млн человек. За II квартал 2022 года из России выехали почти 5 млн человек. В III квартале 2022 года Россию покинуло 9,7 млн человек.

● Курс по начальной военной подготовке появится в школах РФ со следующего учебного года.

● Meta* официально подтвердила планы уволить 11000 сотрудников, что составляет 13% от общего числа. Компания также продлит мораторий на найм новых сотрудников

● Рынок нефтепродуктов затоваривается.

● Запасы нефтепродуктов в порту Фуджейра в ОАЭ выросли до самого высокого уровня почти за два года. на рынке наблюдается приток большого объёма нефтепродуктов из России (в преддверии скорых санкций со стороны ЕС на российскую нефть).

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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