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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Сенат Франции одобрил закон, по которому все парковки, рассчитанные на 80 автомобилей и больше, должны быть покрыты солнечными панелями.

● Госкомпания французских железных дорог (SNCF) планирует установить 190 тыс кв метров солнечных панелей на 156 станциях к 2025 году и 1,1 млн кв м к 2030. Это поможет снизить потребление энергии на 25%.

● Zara и Bershka окончательно отказались от продаж своих вещей в России. Хотя бренды компании Inditex перешла группе Daher после продажи, но одежда этих брендов всё равно не будет продаваться даже под другими названиями.

● Пентагон: Нападение на Украину крупный стратегический провал России. Украина выстоит.

● Опрос IRI в Грузии: большинство населения выступает за евроинтеграцию и против безвиза для россиян.

● Колин Каль, заместитель министра обороны США по политическим вопросам: Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне.

● Свои подземные газохранилища Германия заполнила почти на 100%, уровень газа в них достиг 99,54%, - Федеральное сетевое агентство ФРГ.

● Новий правоцентристський уряд Швеції представив бюджет на 2023 рік. У ньому йдеться, що Швеція збільшить свою військову допомогу Україні, і «пріоритетом будуть більш досконалі системи озброєнь, запитувані Україной». Схоже, що САУ Archer будуть відправлені.

● По данным РБК за I квартал 2022 года, из России выехали 3,88 млн человек. За II квартал 2022 года из России выехали почти 5 млн человек. В III квартале 2022 года Россию покинуло 9,7 млн человек.

● Курс по начальной военной подготовке появится в школах РФ со следующего учебного года.

● Meta* официально подтвердила планы уволить 11000 сотрудников, что составляет 13% от общего числа. Компания также продлит мораторий на найм новых сотрудников

● Рынок нефтепродуктов затоваривается.

● Запасы нефтепродуктов в порту Фуджейра в ОАЭ выросли до самого высокого уровня почти за два года. на рынке наблюдается приток большого объёма нефтепродуктов из России (в преддверии скорых санкций со стороны ЕС на российскую нефть).

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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