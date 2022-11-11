Новини однією строкою

На фабрике Airbus провели демонстрацию работы системы, которая будет собирать солнечную энергию на орбите и передавать ее на землю. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявила о проведении первой демонстрации беспроводной передачи энергии из космоса. Испытания прошли на фабрике Airbus X-Works в Мюнхене. С помощью микроволнового излучения зеленая энергия передавалась между двумя точками, представляющими «Космос» и «Землю», на расстояние 36 м.

● На прошлой неделе Twitter подала заявку в FinCEN США на регистрацию в качестве платёжного оператора.

● Азербайджан заявил о готовности спасти Молдову от энергетического шантажа «Газпрома». Молдова будет одной из первых стран, куда Азербайджан наладит поставки природного газа, заявил вице-спикер парламента страны Али Гусейнли во время визита в Кишинев.

● Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген.

● Вслед за китайцами компания Edge Autonomy (США) также скопировала турецкий дрон Bayraktar TB2 и представила его под названием Penguin. Пентагон уже заключил с Edge Autonomy на поставку в армию США американскую "реплику" Bayraktar

● Госдеп США одобрил закупку Литвой ракетно-артиллерийских систем HIMARS на 495 млн долларов, сообщило в четверг Американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

● Нидерланды отправят еще 100 инструкторов для обучения солдат ВСУ. 90 военных уже обучают защитников Украины в рамках миссии ЕС, сообщает издание RTL Nieuws.

● Mazda и Isuzu уходят из России. Mazda передаст свою долю в предприятии во Владивостоке российской группе «Соллерс».

● Популярный производитель грузовиков и пикапов Isuzu не будет возобновлять работу на заводе в Ульяновске.

● Парламент Германии выступил за то, чтобы блокировать выделение 7,5 миллиардов евро Венгрии от Европейского Союза по программе верховенства права, пока та не проведет необходимые реформы, обеспечивающие, собственно, верховенство права.

● Великобритания заморозила российские активы на 21 миллиард долларов после начала проведения РФ СВО на Украине — управление по осуществлению санкций.

● Wall Street Journal повідомляє, що Байден відхилив запит України на безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Байден вважає, що дрони можуть бути використані для нанесення ударів по цілях в Росії, і побоюється, що це «приведе до ескалації конфлікту».

● МВД Беларуси внесло в перечень нацистской символики и атрибутики восклицание "Жыве Беларусь", , а также отзыв "Жыве".

● Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт, в 2022 году составят $25,7 млрд, или 19% относительно объемов 2021 года. коло 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз.

● ВВП Армении и Грузии вырос в первом квартале 2022 года на 13,1% и 10,3% соответственно, благодаря росту внутреннего спроса из-за массового притока россиян, подсчитали аналитики S&P Global Ratings

● Польша и Словакия объявили о намерениях увеличить расходы по обороне на фоне операции России на Украине. Об этом заявили премьер-министры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Геггер. "Мы действуем на опережение. Мы действуем для того, чтобы не только укрепить польскую армию, но и сдерживать врага. Наша лучшая стратегия – это сдерживать врага силой собственной армии и сотрудничеством с другими", – сказал польский премьер.

● Украина получит от Франции еще шесть САУ Caesar. "Мы доставим их в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1", – сказал министр обороны Франции Лекорню.

● У России жуткий дефицит бюджета и Центральный банк каждый месяц печатает 260 миллиардов ничем не обеспеченных рублей.

● Детям в России хотят разрешить работать с 14 лет. Такой законопроект внесли в Госдуму.

● За десять месяцев с начала текущего года международные резервы Российской Федерации уменьшились на 83,433 млрд долларов. Для сравнения: по итогам всего 2021 года прирост составил 34,85 млрд долларов.

● ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России на 8,5% с 1 декабря.

● Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в интервью швейцарской газете Tages Anzeiger признался, что решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре было ошибкой. Саркози попросил дать провести чемпионат мира Катару. Они закупили у Франции истребители на 14 млрд $.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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