Новини однією строкою

● Байден подтвердил отправку в Украину ATACMS на 160 миль, скорее всего это MGM-168 ATACMS Block 3 на 260-270 км

● Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. @newkc14

● Прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России.

● ЕС ведет переговоры с Молдовой. На переговорах присутствует Турция. Начались консультации с руководством Приднестровья о переходе под юрисдикцию Молдовы.

● Times: "Военные США, Великобритании и Австралии провели в американской пустыне Мохаве учения, имитирующие боевые действия против российских войск в Европе." Сообщается, что военные трёх стран в ходе учений испытали новую боевую технику.

● 20 триллионов на ветер. Крупнейшая в российской истории госпрограмма производства оружия остановлена из-за провалов в Украине. Потратив $300 млрд, власти выяснили, что госпрограмма вооружений не соответствует потребностям вооруженных сил.

● "Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины" — Байден.

● Пресс-секретарь Госдепа США: Соединённые Штаты Америки поддержат Азербайджан в случае угрозы со стороны Ирана.

● США выкупит у Южной Кореи 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии, которые затем передаст Украине.

● Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе проведет седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (известной как Rammstein), чтобы обсудить военную поддержку Украины. Ожидается присутствие представителей более 50 стран.

● Газопровод Польша-Словакия введен в эксплуатацию.

● Та встреча, которую очень боится Путин. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20 — МИД КНР

● В Украину направляется один из самых крупных караванов судов за последнее время

● Илон Маск не исключает банкротство Twitter в 2023 году из-за ухода крупных рекламодателей и многомиллиардных потерь. Миллиардер рассказал об этом сотрудникам соцсети.

● В Москві сьогодні приземлився іранський Boeing-747-2J9F, найбільший літак, який є в розпорядженні Тегерана. Він належить компанії Saha Airlines. Можна припустити, що привезли балістичні ракети Zolfaghar/Fateh-110 або БпЛА «Shahed-136/Mohajer-6».

● США с 10 ноября прекращают считать россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой — американский Минторг.

● Украина и Чехия создают оборонный кластер. Кластер предусматривает производство военной техники, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения

● Норвегия и Нидерланды передают 250 млн евро в военный фонд Украины на закупку техники и боеприпасов. Техника будет закупаться напрямую у производителей и быстро отправляться на фронт.

● США намерены помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности — Пентагон.

● Нідерланди планують пожертвувати частину своїх надлишкових F-16 країнам НАТО на східному фланзі в обмін на те, що вони відправлять в Україну свої винищувачі МіГ-29 і Сухой. Угода ще потребує схвалення Вашингтона.

● Україна може отримати близько 50-60 винищувачів з ЦСЄ.

● Еще один авианосец НАТО в северных морях Европы. HMS Queen Elizabeth.

● Испания передаст Украине еще два ЗРК Hawk вдобавок к уже четырем переданным. Также предоставит больше генераторов и 105-мм гаубиц.

● В России решили засекретить статистику потребления электроэнергии.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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