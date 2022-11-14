Новини однією строкою

● Современная и ценная маловысотная радиолокационная станция S-диапазона 48Я6-К1 «Подлет К1» была брошена ​​российскими войсками в аэропорту Чернобаевка, Херсон.

● Все попытки России построить Третий Рим вылились в рождение мутанта Четвёртого рейха и православного ИГИЛ. @Segozavr

● Криптобиржа AAX остановила все операции, включая торговлю и вывод.

● От ледоруба до кувалды. Краткая история страны. @VVP2_0

● B Финляндии детям помогают читать «книжные собаки». Их заводят при библиотеках. Единственная задача такой собаки — внимательно слушать, пока ребенок ей читает. Оказывается, чтение животным раскрепощает ребенка гораздо больше, чем если бы он делал это в присутствии родителей.

● Организация Greenpeace, обладающая полумиллиардным ежегодным доходом, пообещала помочь Украине с приобретением вооружения. "Мы пацифисты, но ситуация с енотом переполнила чашу нашего терпения"

● Испанцы поставляют очередную партию оружия для Украины.

● Германия национализирует бывшую дочку Газпрома. SEFE (она же Gazprom Germania GmbH). SEFE принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное хранилище газа Rehden на 4,2 млрд м³.

● Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный реактор, сообщила посол Украины в США Маркарова. Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в труднодоступных местах.

● Еврокомиссия одобрила национализацию предприятий "Газпрома" в Германии

● России «очень вероятно» придется экспортировать часть нефти по «потолку цен», установленному США и союзниками, если Москва не решится на сокращение поставок. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен

● Персональные данные «иностранных агентов» станут публичными. Данные будут публиковаться в реестре «иностранных агентов» на сайте Минюста РФ. В случае юрлиц также будет публиковаться ОГРН.

● Партия Рональда Рейгана освобождается от чужеродного ей трампизма и готовится к победе на президентских выборах 2024 года. Таков главный внутриполитической итог промежуточных выборов 2022 года.

● Отгружена первая партия СПГ с проекта Coral South у берегов Мозамбика. Запасы газа на шельфе Rovuma оцениваются в 450 млрд м³.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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