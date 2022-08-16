Новини однією строкою

В Дюссельдорфе уберут из публичного пространства все знаки, указывающие на статус города-побратима с Москвой. Вместо них скоро будут установлены таблички с новым украинским городом-побратимом Черновцы, заявил обербургомистр Штефан Келлер.

Китай исключил МГУ из топ-100 национального рейтинга вузов. В первой сотне ежегодного китайского рейтинга, который охватывает все международные вузы, не осталось ни одного российского.

Международное агентство элитной недвижимости Savills ушло из России, его российское подразделение продолжит работу под названием Intermark Real Estate.

Сербия активизировала сотрудничество с НАТО после наглых заявлений российского посла о том, что создание военной базы РФ в республике входит в перечень «интересов» Москвы.

НАТО расширяет военную базу «Юг» в окрестностях Буяноваца на юге страны. Вучич за рассказы русским «братушкам» о любви и дружбе получает от них дешевый газ, а сам готовит страну к вступлению в ЕС. Лукашенко-2, только не отмороженный и без сухопутной границы с чумным бараком.

Нидерландский суд заявил, что 17 ноября вынесет решение по делу о сбитом малазийском Boeing 777 MH17 в Донецкой области.

Компания Apple потребовала от видеохостинга Rutube в течение двух недель скрыть в приложении для iOS контент государственных СМИ России.

Член ОДКБ Казахстан передал ВСУ машины скорой помощи и 20 тонн медоборудования и лекарств.

Внешняя политика России приносит свои плоды.

Джерело: facebook.com

Зібрав до купи Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»