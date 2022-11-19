Новини однією строкою

● Украина получила от Словакии уже седьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2

● Сенат Иллинойса (США) проголосовал за вывод инвестиций из России.

● Финские правоохранительные органы изъяли три частных самолета, принадлежащих россиянам, – телеканал Yle

● «Экспорт встал»: РЖД отчитались о крушении перевозок металлов. "Экспорт убыточен при любом направлении отгрузки".

● Россиянам смягчают уголовные наказания, если они воевали в Украине, выяснили «Важные истории». Контрабанда и хранение наркотиков, пьяные драки, кражи — во многих подобных случаях «участие в спецоперации» стало для суда смягчающим обстоятельством.

● Больше четверти всех самолётов Аэрофлота не летают. В простое находится 50 самолётов. Из них 25 разберут на запчасти, ещё 18 находятся в ремонте на неопределенный срок.

● "Больше не должно быть ограничений на оружие для Украины", — написал бывший глава МИД Литвы. «Дикий террор РФ не остановят никакие переговоры. Только системами ПВО, танками и дальнобойной артиллерией», - заявил Линас Линкявичюс

● Маск закрыл доступ в офисы Twitter, опасаясь саботажа возмущенных ультиматумом сотрудников, которым предложили пахать сутками или увольняться.

● Восточные земли Германии становятся крупнейшим центром по выпуску микрочипов в ЕС. Немецкая компания Infineon строит в Дрездене уже второй завод по их производству после рекордного по выручке года. А Intel из США собирается вложить €17 млрд в два завода в Магдебурге.

● Дом-музей Хомейни, отца и основателя Исламской Республики, подожгли в Иране.

● Служба безопасности Швеции подтвердила диверсию на «Северных потоках». Во время расследования задокументированы обширные повреждения труб, изъято несколько «иностранных предметов», на которых найдены остатки взрывчатки.

● Издатели в РФ предупредили о риске изъятия до половины книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В зоне риска оказались романы Виктора Пелевина, биографии Чайковского и многое другое.

● Польська сторона вже знайшла елементи газотурбінного блоку, з газогідросистемою маршової системи однієї ракети, що впали на її території. Вони належат модифікації 9М82М, яка ніколи не була на озброєнні України. - @tZEinform

● WSJ: Отследить нарушителей санкций после того, как в декабре вступит в силу нефтяное эмбарго, может быть не так просто. Россия будет использовать методички Ирина по обходу ограничений. Но компании-покупатели тоже усиливают контроль за соблюдением закона.

● Незважаючи на ракетні удари, Об'єднана енергосистема України продовжує працювати як єдине ціле, не розвалюючись на острівці, як це сталося в кінці 90-х. Так що за руйнівною дією на енергетику усі збройні сили росії не дотягнули до однієї Юлії Володимирівни.

● ЕС заморозил российские активы на сумму 68 млрд евро, большая часть из них в Бельгии.

● Goldman прогнозирует рост реального ВВП Китая до 4,5% в 2023 году.

● Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Казахстане временно приостановит работу всех точек.

● Рестораны перестанут работать в стране с 18 ноября. Как сказано в заявлении организации, это связано с ограничениями «в местных поставках».

● Катар подкупил восемь футболистов сборной Эквадора, чтобы их команда проиграла в матче открытия чемпионата мира (20 ноября), утверждает глава Британского центра ближневосточных исследований Амджад Тах. По его информации, страна-хозяйка мундиаля заплатила эквадорцам $7,4 млн

● В России образовалась нехватка частот для мобильного интернета. Из-за проблем с диапазоном для LTE и прекращения поставок сетевого оборудования скорость интернета продолжит падать, отмечают специалисты.

● Австралийский миллиардер и основатель Fortescue Metals Group Эндрю Форрест создал инвестфонд для помощи и восстановления Украины и выделил для начала своих $500 миллионов. Ожидается, что размер фонда составит минимум $25 млрд, а в дальнейшем вырастет до $100 млрд.

● МЗС Нідерландів викликало російського посла через реакцію Москви на вердикт у справі MH17, тобто, небажання його визнавати, — ЗМІ.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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