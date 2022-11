Новини однією строкою

● В Иране началась общая забастовка с закрытием магазинов.

● Поток контейнерных перегрузок в порту Клайпеды (Литва) возрос разами. Площади терминалов увеличивают критическими темпами.

● Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды передали Украине военной техники и оборудования на 800 миллионов евро, и освобождение Херсона - свидетельство того, что помощь работает, так что надо продолжать.

● Журналист Андриас Тапинас сообщил, что литовцы собрали деньги на покупку второго беспилотного брандера для "флота дронов" Украины и назвали его "PEACE Да" ("Yes to peace"). Начать сбор средств на третий, принято решение назвать его "PEACE Дюк" ("Duke of Peace"). "Это будет лучшее трио со времен трех теноров", – заявил журналист.

● В РФ падает скорость мобильного интернета. В России возникла нехватка частот для мобильного интернета. Из-за проблем с диапазоном для LTE и прекращения поставок в РФ сетевого оборудования скорость интернета продолжит падать. В Минцифры признают проблему.

● Американская The staff of the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) единогласно одобрила строительство терминала сжиженного природного газа Commonwealth LNG на побережье Луизианы. Терминал сможет экспортировать 11,6 млрд м³ газа в год. Первые отгрузки - в начале 2027 года.

● В Швейцарии официально одобрили самоубийства с помощью азотного гроба. Напечатанная на 3D-принтере капсула активируется изнутри и заполняет все пространство внутри азотом, что приводит к «безболезненной и быстрой смерти без ощущения удушья

