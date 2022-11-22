Новини однією строкою

● Турция поставила Украине высокоточные ракеты TRLG-230 и ракеты "воздух-воздух" с инфракрасной ГСН для Bayraktar TB2, — Oryx. Турки еще летом передали партию Roketsan TLRG-230 и Sungur IIR и наземные комплексы РЭБ. Первые наводятся по лазерному лучу, имеют дальность до 70 км.

● Литва передаст Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы в качестве дальнейшей военной поддержки.

● Посол Украины в Израиле: Зеленский и Нетаниягу провели очень плодотворную беседу - новости Израиля и мира.

● Игроки сборной Ирана не стали петь гимн своей страны перед матчем ЧМ-2022 в знак протеста. Таким жестом они демонстрируют протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини.

● Новая Зеландия ввела санкции против дочерей путина и сына Лукашенко из-за войны в Украине.

● До вступления в силу санкций ЕС осталось всего две недели, а россия уже потеряла более 90% рынка нефти северных стран блока, на который ранее приходились основные поставки с балтийских и арктических терминалов.

● Поставки в Северную Европу упали ниже 100 000 баррелей в день.

● Министр обороны Люксембурга сообщил, что его страна поставит Украине бронеавтомобили HMMWV.

● В НАТО признали россию страной-террористом: будет создан трибунал для чиновников Кремля.

● Белгородский губернатор Гладков: на границе с Украиной создаётся "оборонительная засечная черта" по аналогии с теми, что были на Руси в Х-XVII веках.

● Израиль может поставлять Украине высокоточные баллистические ракеты в случае, если Иран начнет поставлять собственные ракеты россии. Об этом заявил глава совета нацбезопасности Израиля Эяль Хулата.

● Великобритания таки не замерзнет. Злые британцы обнародовали информацию о наличии у побережья страны запасов нефти и газа величиной около 15 млрд баррелей нефтяного эквивалента. И что самое "плохое" – эти запасы находятся вблизи с существующей инфраструктурой в Северном море.

● Говоря простыми словами – месторождения нужно просто подключить к существующей системе, т.е. затраты на освоение будут минимальными. Этого достаточно Британии на 30 лет.

● США предоставили военную помощь Украине на сумму более 20 млрд долларов, заявил в понедельник глава Пентагона Ллойд Остин. Он подчеркнул, что США продолжат помогать Украине "столько, сколько потребуется".

● Германия предложила Польше ПРО Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после инцидента с падением ракеты — Reuters.

● Правительство Германии также заявило, что предложит Польше дальнейшую помощь в патрулировании воздуха немецкими истребителями Eurofighter.

● Польша приняла предложение Германии о размещении в стране дополнительных батарей ПРО Patriot и планирует установить их на границе с Украиной.

● ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ на саммите ЕС 24 ноября.

● Снижение в кризис спроса на жилье в новостройках и деловой активности в целом в стройиндустрии россии начало негативно сказываться на производителях цемента. Ожидаемое сокращение в четвертом квартале потребления этого сырья на 10%

● Польша закупает у Южной Кореи 1000 танков К2 и 600 САУ К9.

● В российской "аналоговнет" радиостанции "Азарт" за шифрование отвечает микрочип с AliExpress. Рация Р-187П1 "Азарт" презентовалась в россии как наибольшее достижение в разработке современных средств цифровой связи. Ключевой чип Spartan-6 разработан в США и продается на AliExpress.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Две картинки в стиле "или крестик снимите, или ..."

Рівень ох#євшесті зашкалює.

"ми потратілсь на геноцид українців, поїздєржадісь , намарадьорить змогли не тлько лішь все, нас ніхто не любить,-тому нам всі винні тепер дати грошей щоб ми комфортно жили, ато у нас буде "чувство несправедлівості"

каманда навального,шоб ви розуміли.

не такіе как все, а харошіє.

раджу їм перечитати свого рузького письменника В.Сорокіна.

Він вже все написав 40р. тому, що в вас буде.

Буде норма,в брикєтах, " в течение дня все поедают «норму» — порцию спрессованных фабричным способом фекалий; поедание нормы воспринимается как неизбежный и обязательный долг, от которого никто не уклоняется" ,і буде "голубий екран",який не можна виключати. Роман так і називається - "Норма".

Смачного,@лді.

(с) Светлана Любовникова

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