Новини однією строкою

● Алжир обогнал Россию по поставкам газа в Европу

● Депутаты Европарламента инициируют рассмотрение признания "Группы Вагнера" террористической организацией.

● Япония направит Украине экстренную помощь в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на $2,57 млн.

● Китай приостанавливает «некоторые закупки» российской нефти, ожидая введения ценового потолка – Bloomberg. Китайская сторона не подписывает сделки по покупке нескольких партий сибирской нефти ESPO с декабрьской погрузкой. Трейдеры отметили, что сделка отложена до того момента, пока не появится больше информации о верхнем пределе цен на российскую нефть.

● Представители России не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

● Еврокомиссия выделяет Украине еще 2,5 млрд евро, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Денежные средства будут предоставлены для срочного ремонта и быстрого восстановления.

● Министерство образования и науки Латвии планирует с 2026/2027 учебного года запретить школьникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного.

● Из 87 млн. подписчиков аккаунта Трампа в Твиттере 70% (т.е. почти 61 млн.) оказались ботами.

● Россия может быть вынуждена сократить добычу нефти из-за нового пакета санкций, который включает «потолок цен» и запрет на страхование танкерных перевозок, сообщил вице-премьер Александр Новак.

● Православные активисты потребовали у минкульта запретить Гарри Поттера. Говорят, что история о мальчике-волшебнике — пропаганда колдовства и сатанизма.

● Из России массово побежали преподаватели вузов. «Уезжают целые лаборатории».

● «Донстрой» приближается к неминуемому финансовому краху. Осенью у компании главы ВТБ Андрея Костина оказались непроданными 2,4 тыс. квартир на 92,9 млрд рублей.

● От подконтрольных кремлю СМИ, новостных агентств и медиа потребовали перестать сообщать о массовой релокации россиян за границу, также запрет введен на информацию о переводе бизнеса за пределы России.

● Развитие практики вторичных санкций затрудняет адаптацию реального сектора экономики рф к новым условиям – ЦБ. Что в переводе означает «у нас все плохо, впереди катастрофа».

● Рухнувшая криптобиржа FTX за последние 2 года приобрела на Багамах по меньшей мере 19 объектов недвижимости на сумму около $121 млн. Обнаружены 7 квартир, купленные для топ-менеджеров биржи на элитном багамском курорте, и дом отдыха стоимостью $16,4 млн, оформленный на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида.

● Иран начал обогащение урана до 60% на заводе Фордо – агентство ISNA.

● Американская технологическая компания Nvidia официально ушла из России, следует из ее отчетности за третий квартал 2022 года.

● Moody's: рост реального ВВП Китая, скорее всего, снизится до 3,0% в 2022 год. Набор экономических данных за октябрь оказался ниже и без того слабых ожиданий: Экспорт упал. Инфляция замедлилась. Объем нового банковского кредитования упал. Спад на рынке недвижимости углубился. Розничные продажи упали впервые после закрытия Шанхая в апреле-мае.

● Импортеры нефти и нефтепродуктов в Великобританию должны будут готовы документально доказать, что товар не российского происхождения, иначе столкнутся с проблемами – вплоть до конфискации.

● США оказывают давление на основных торговых партнеров России, пытаясь убедить их усилить санкции, пишет The Wall Street Journal. По оценке американских властей, слабое соблюдение санкционного режима и обход санкций позволяют запретному финансированию и товарам попадать в Россию и помогают ее экономике.

● В Эр-Рияде пройдет встреча лидеров арабских стран и Китая.

● Космический корабль Orion достиг Луны. Это случилось впервые за 50 лет со времен программы "Аполлон" и представляет собой огромную веху в испытательном полете стоимостью 4,1 млрд долл., который начался в прошлую среду.

● Калининградское предприятие «Автотор» официально остановило сотрудничество с южнокорейскими концернами Hyundai, Kia, а также немецким BMW.

● Криптовалютная биржа Genesis может обанкротиться вслед за FTX, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, она пытается привлечь около миллиарда долларов через инвесторов, в том числе через представителей крупнейшей биржи "Binance".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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