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Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Двух иранских актрис арестовали после того, как они публично сняли хиджаб в качестве протеста

● Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдовы судье Кристи Данилец, звезде №1 реформ румынской судебной системы и одному из лучших судей Румынии, профессионалу с безупречной репутацией.

● Trafigura: Европа может избежать газового кризиса этой зимой и следующей зимой - BBG

● Азербайджан открывает свое посольство в Израиле.

● ЦРУ открыто заявило о намерении сотрудничать с россиянами, недовольными войной.

● Замдиректора ведомства отметил, что таких россиян ЦРУ ищет по всему миру.

● США обсуждают с союзниками введение потолка на российскую нефть в размере $60 за баррель, узнал The Wall Street Journal. Страны могут согласовать уровень ограничения уже сегодня. Союзники также согласовали 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на нефть.

● Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King, пишет Times. Это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Украина получит от Великобритании три вертолета Westland Sea King WS-61 и 10 000 артиллерийских снарядов. Отмечается, что первый такой вертолет уже прибыл в Украину. За последние шесть недель украинские экипажи проходили обучение в Великобритании для полетов и обслуживания самолетов.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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