Новини однією строкою

Польские чиновники отказывают россиянам в разрешениях на временное пребывание и работу, ссылаясь на рекомендации Агентства внутренней безопасности, пишет Trojmiasto.

Президент оборонной промышленности Турции опроверг сообщения российских информационных агентств о том, что новое соглашение по C-400 уже подписано.

Тайвань передал ВСУ 800 квадрокоптеров-бомбардировщиков Revolver 860 Armed VTOL UAV.

Имея бомбовый отсек барабанного типа данный БПЛА способен единовременно перемещать и применять 8 единиц 60-мм минометных мин.

Гостиницы и рестораны Литвы призывают не принимать у себя туристов из РФ.

"Они (россияне) замазаны кровью, поэтому мы хотим донести, что в Литве, или хотя бы в Пакруойской усадьбе, их не ждут”, — заявил управляющий самой популярной усадьбой Гедрюс Климкявичюс.

Комитет немецкой экономики: в первой половине 2022 года экспорт Германии в Россию упал на 34,5% до €8,3 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го немецкий бизнес недополучил €4,4 млрд, что компенсировалось увеличением продаж в Польшу (+€6 млрд) и Чехию (+€9 млрд).

Эстония хочет совсем закрыть границы для россиян. С 18 августа в страну перестанут пускать граждан РФ с эстонскими визами, а теперь Эстония не будет впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза. Об этом сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

С начала войны с Украиной из России уехали 20,5 тыс. евреев.

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

Компания Apple ведет переговоры с Вьетнамом о выпуске Apple Watch и MacBook, чтобы диверсифицировать производство за пределами Китая, пишет японская газета Nikkei.

По данным газеты, поставщики компании Apple Luxshare Precision Industry и Foxconn начали производить Apple Watch в тестовом режиме на севере страны.

Джерело: facebook.com

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