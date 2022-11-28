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Новини однією строкою

Новини однією строкою

● Германия передала ВСУ новую партию помощи, в неё вошли 2 танковых тягача М1070 Oshkosh, 14 гусеничных беспилотников управления боем и 14 автомобилей охраны границы. Вся техника теперь поступает от производителей, а не из запасов Бундесвера - заработали военные заводы Европы.

● Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило передачу ракет Brimstone 2 Україні!

● Newsweek: Россия готовилась к нападению на Японию.

● Антиковидные протесты в Китае перерастают в политические. В оккупированном Восточном Туркестане в г. Урумчи тысячи людей вышли на улицы и вступили в противостояние с полицией. В Шанхае десятки тысяч китайцев призвали к свержению Си Цзиньпиня и коммунистического режима.

● Джохара Дудаева, Алла Дудаева от имени «Президиума правительства ЧРИ» опубликовала постановление «о признании Голодомора актом геноцида украинского народа».

● Двухдневный съезд сторонников независимости демократической Чеченской республики Ичкерия прошел во Франции

● На одеський ринок привезли свіжовиловлених раків з Каховки... Кажуть, що таких великих ще ніколи не було )))

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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