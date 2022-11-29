Новини однією строкою

● США перебрасывают в Грецию восемь разведывательно-ударных БЛА MQ-9 Reaper. Они будут размещены на авиабазе Лариса в течение всего года.

● Иран подписал с Россией меморандум о поставках в РФ автомобилей на $300 млн. Кроме китайских будут иранские автомобили. Разнообразие.

● Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. До этого Венгрия одобрила выделение помощи Украине.

● Совет старейшин эрзянского народа (Атянь Эзем), признал Голодомор актом геноцида украинского народа. Принятие документа инициировано группой эрзянских добровольцев, воюющих в составе ВСУ.

● Башкирские и татарские активисты разработали план по созданию нового независимого государства - Федеративной Республики Урал.

● Мобилизация оставила стройки в России без рабочих рук: дефицит кадров достиг 25%. Больше 30% жителей России начали экономить на еде

● В результаті падіння гелікоптера фірми "Monacair" в районі Вільфранш-сюр-Мер, біля Ніцци (прямував з Лозанни, Швейцарія до Монако) загинув власник Libertex Group Вячеслав Таран. При житті Вячеслав Таран був кадровим співробітником "Служба внешней разведки Российской Федерации" (rus.), що відповідав і контролював відмивання коштів РФ через систему криптовалютних операцій. За останній місяць саме цей підрозділ СЗР РФ втратив контроль на близько $1 млрд. криптовалютних коштів. - @tZEinform

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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