Новини про те, ніби «у НАТО визнали, контрнаступ не дає результатів», – фейкові
Брехня: генсек Альянсу Столтенберг заявив, що Київ має проблеми з контрнаступом і той не дає очікуваних результатів. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ з посиланням на інтервʼю Столтенберга виданню Politico.
Правда: генсек НАТО позитивно оцінює дії ЗСУ, слова про розчарування у контрнаступі вигадані російськими фейкоробами.
- Українці досягли прогресу, але вони стикаються із запеклим опором… Вони зіткнулися зі складною місцевістю та глибоко ешелонованою російською обороною. Звісно, це вплинуло на темпи… Але українці продовжують напирати, – говорив насправді Столтенберг у інтервʼю Politico.
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