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Новини про те, що ЄС визнав перемогу росії над Україною, – фейкові

Новини про те, що ЄС визнав перемогу росії над Україною, – фейкові

Брехня: ЄС офіційно зарахував перемогу росії над Україною. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Правда: пропагандисти вирвали з контексту слова Борреля, який під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі заявив, що перемога України над росією «не є миттєвою».

Фейкороби «забули» процитувати продовження виступу очільника європейської дипломатії, у якому той підкреслив, що всупереч очікуванням путіна Україна не тільки не впала, а й повертає свої території, пишуть фахівці проєкту StopFake.

- Найбільша гарантія безпеки, яку ми можемо дати Україні – це зробити її членом європейської родини. Але для цього ми повинні залишатися єдиними і готуватися до більш тривалого конфлікту, ніж передбачала росія, і в якому росія ніколи не зможе перемогти, але кінець якого вона може відкласти, – сказав Боррель.

Також він наголосив, що Україна – основний пріоритет Євросоюзу і робота з підтримки країни має продовжуватись до її перемоги у російській війні.

Джерело: https://t.me/spravdi/34755

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