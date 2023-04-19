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Новини про те, що угорці, які живуть в Україні, «просять захистити їх від українського геноциду», – фейкові

Новини про те, що угорці, які живуть в Україні, «просять захистити їх від українського геноциду», – фейкові

російські медіа поширюють матеріали про те, що українці угорського походження звернулися до Будапешта з проханням захистити їх від українського геноциду та почали готувати референдум про приєднання до Угорщини.

Насправді це – брехня. Автором заяви є «голова міжнародного центру «Матриця русинів» Петро Гецко.

Та насправді цей чоловік не представляє інтереси русинів в Україні, а сам перебуває на території рф і ще в 2014 році був оголошений у розшук, зазначили журналісти StopFake.

У 2019 році суд визнав його винним у скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду, і засудив до 12 років в’язниці.

Ще на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну карпатські русини виступили із заявою про те, що будь-які звернення Гецка щодо карпатських русинів вони засуджують, не підтримують, а його слова не мають жодної легітимності.

Джерело: https://t.me/spravdi/28063

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