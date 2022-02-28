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Новини від Державна інспекція ядерного регулювання України

27 лютого 2022 року ENSREG, за участі МАГАТЕ, WENRA та Держатомрегулювання, провів позачергове засідання з метою розгляду питань ядерної безпеки українських ядерних установок, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Засідання було ініційовано Державною інспекцією ядерного регулювання України.

ENSREG закликає Російську Федерацію негайно припинити незаконну діяльність, щоб відновити контроль компетентних українських органів над усіма ядерними об’єктами та матеріалами в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до міжнародно визнаних стандартів безпеки.

У своїй заяві ENSREG зазначає, що пошкодження сховищ на території зони відчудження та Нового безпечного кофайнменту може суттєво вплинути на місцеве населення та сусідні країни.

«Іноземні військові сили повинні негайно залишити об’єкт і дозволити безперешкодний постійний доступ кваліфікованому персоналу ліцензіата та національного регулятора, щоб забезпечити безперервну безпечну роботу об’єкта» - йдеться у заяві.

ENSREG підкреслює, що Генеральна конференція МАГАТЕ у 2009 році ухвалила рішення, в якому йдеться, що «будь-який збройний напад і загроза ядерним об'єктам, призначеним для мирних цілей, є порушенням принципів Організації Об'єднаних Націй, її Статуту, міжнародного права та Статуту Агентства».

Довідково:

ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group (Європейська група регуляторів ядерної безпеки) - це незалежний авторитетний експертний орган, створений у 2007 році, що складається з представників держав-членів ЄС та Європейської комісії з метою постійного вдосконалення та налагодження взаєморозуміння у сферах ядерної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.

WENRA, Western European Nuclear Regulator’s Association (Асоціація Західноєвропейських ядерних регулюючих органів) є провідною та впливовою європейською організацією органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки країн-членів ЄС з розробки єдиних стандартів регулювання ядерної та радіаційної безпеки всередині ЄС, а також з напрацювання умов забезпечення рівня ядерної безпеки в країнах, які планують стати членами ЄС.

Источник: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України

Новини від Державна інспекція ядерного регулювання України

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