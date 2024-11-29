● Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст и призывать больше людей, – советник Зеленского Литвин. «Анонсированная ранее техника не поступает вовремя. Из-за этих промедлений Украине не хватает оружия, чтобы вооружить мобилизованных солдат», - заявил он.

● Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. На оборону і зброю було виділено 2,23 трлн гривень. 420,9 млрд гривень спрямували на соціальний захист, 217 млрд — на охорону здоров'я, 199 млрд — на освіту. Загалом видатки на наступний рік заплановані на рівні 3,6 трлн гривень. Доходи — 2,05 трлн гривень.

● Байден не встигне витратити обіцяні мільярди на Україну через брак часу, — WSJ з посиланням на чиновників. Пентагон досяг місячного ліміту відправки зброї для України і стикається з логістичними проблемами.

● Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на $725 млн и планирует поставить ей мины, БПЛА, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS.

● Трамп объявил, что его спецпосланником по урегулированию российско-украинской войны станет отставной генерал Кит Келлог. Келлог родился в 1944 году, получил боевой опыт еще во Вьетнаме, в 1991 году участвовал в операции «Буря пустыни» в Ираке и некоторое время работал в предыдущей администрации Трампа.

● Европарламент не признал итоги выборов в Грузии 26 октября и призвал к санкциям против лидеров "Грузинской мечты", включая Бидзину Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалву Папуашвили, Ираклия Гарибашвили и Каху Каладзе.

● Китайський суховантаж Yi Peng 3, на думку слідства, міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити два кабелі зв’язку між Фінляндією, Литвою та Німеччиною — WSJ

● Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ. Зазначається. що делегація просила продати Україні озброєння, а не поставити його безкоштовно.

● У Харкові закінчилася багаторічна ї@аніна з перейменуванням театру пушкіна. Харківський театр отримав ім’я Квітки-Основ’яненка, символізуючи повернення до історичних коренів та пошану до спадщини видатного земляка.

● Нідерланди передали раніше обіцяні три пускові установки до ЗРК Patriot, - міністр оборони Рубен Брекелманс

● Разведка США: использование ATACMS Украиной не повлечет за собой ядерную эскалацию от рф

● российский танк Т-90А был захвачен как трофей ещё в 2017 году сирийскими повстанцами, и сейчас принимает активное участие в наступлении сил сопротивления в районе Идлиба. Довольно символично. Семь лет спустя и снова давит не только ассадитов, но и самих россиян.

● Воины бригады «Рубеж» сбили «уникальный» российский дрон «Мерлин-ВР». По заявлениям оккупантов, он должен стать «технологическим прорывом» благодаря бесшумности, современной аппаратуре слежения и большой дальности полета. Но даже такие инновации не уберегли дрон-разведчик от удара украинских FPV!

● У Харкові ліквідували МСЕК, – депутатка облради Галина Куц. Харківська облрада першою в Україні проголосувала за припинення цієї структури шляхом приєднання її до Харківської обласної лікарні.

● россия при посредничестве Катара передала Украине семерых детей для воссоединения с семьями.

● Общая сумма фальшивых долларов, ввезенных в Турцию из-за рубежа, может превысить $1 млрд, пишет Ekonomim.

● Сирийская оппозиция объявила мобилизацию солдат

● Вклады россиян заморозят завтра, курс доллара дойдёт до 150 — Набиуллина выступила с обращением.

● Песков заявил, что россияне не заметят повышение курса доллара, потому что у них зарплата в рублях

● Цены на бытовую технику в россии вырастут в среднем от 10 до 20%, пишет Коммерсантъ. О подорожании уже сообщили компании Beko, Tefal, Kuppersberg, а также насколько российских производителей.

● «Рубль — самая крепкая валюта в мире. Если упал, то временно», - Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, прокомментировал резкое падение курса национальной валюты

● Ослабление рубля положительно отразится на экспорте, заявил министр промышленности и торговли рф Антон Алиханов.

● россияне по всей стране массово воруют масло: возбуждено около 50 уголовных дел только за последнюю неделю. Рост таких краж начался в конце октября и не уменьшается до сих пор. Воровство фиксируется по всей стране: от москвы до Бурятии.

● Экс казначея ФБК, лишат гражданства Кипра. Бывшие топ-менеджеры «Пробизнесбанка» и финансовой группы Life — Александр Железняк, Ярослав Алексеев, Александр Ломов и сооснователь банка «Точка» Эдуард Пантелеев будут лишены гражданства Кипра - сообщает издание politis. Вероятно, паспорта были получены незаконным - мошеннический путем.

● Глава РПЦ Кирило висловив захват новою зброєю, яку росія застосувала минулого тижня проти України. Нову ракетну систему "Орешник" патріарх назвав "стоп-машиною" і подякував російським вченим, які "створюють неймовірну зброю".

● Лавров на вопрос об ударах по россии ATACMS ответил пословицей «Бог терпел — и нам велел»

● Доноры спермы в россии могут зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц, напоминают эксперты. За одну сдачу платят 5 тысяч рублей, но есть условие — воздержание от половых контактов за три дня до процедуры. Вот и подработка подъехала.

● Пломбииир!!! Алкоголь будут продавать только 2 часа по будням — с 12:00 до 14:00. Такой закон приняли в Вологодской области. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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