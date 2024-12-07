● Силам оборони передали першу партію дрон-ракети "Пекло" — вона має підтверджене бойове застосування, розповів президент Зеленський. Ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км/год, передає "Укрінформ"

● российские войска атаковали машину скорой помощи в Антоновке, под Херсоном. Ранены двое врачей — Херсонская облпрокуратура

● Володимир Зеленський підписав указ про заборону переводити медиків на військові посади, не пов’язані з медичною службою.Угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями ЄС, які відвідували країну, свідчать дані спільного розслідування Direkt36 and De Tijd. Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС, та записували їхні телефонні розмови

● Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на наступний довгостроковий бюджет ЄС, якщо країна не отримає доступ до коштів блоку, які були заморожені через проблеми з верховенством права та корупцією

● Кабмін затвердив Порядок проведення початкової загальновійськової підготовки, яка відбуватиметься в закладах середньої освіти. Проходитимуть її всі, незалежно від статі, — постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

● Суд залишив під вартою екссуддю Олексія Тандира ще на два місяці, пишуть «Ґрати». У травні 2023 року Тандир на смерть збив нацгвардійця на блокпості у Києві. Відтоді він перебуває у СІЗО.

● Понад 8 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, добровільно повернулися на військову службу.

● Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє, якому напередодні парламент оголосив вотум недовіри. Уряд Барньє пропрацював 90 днів, ставши найменш тривалим в історії Пʼятої Республіки у Франції (з 1958 року)

● Швеція і Данія оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП CV 90 моделі MKIIIC, з яких 40 машин – для України

● Естонська оборонна компанія почне випробування своїх зенітних ракет в Україні у 2025 році. Мова про Frankenburg Technologies, яка виробляє дешеві ракети для збиття безпілотників.

● Міноборони готує звільнення начальника Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного Павла Ткачука. Раніше курсанти скаржилися на фізичне і психологічне насилля, неналежну медичну допомогу і неякісне харчування, «ротну касу» (коли потрібно скидатися на закупівлю різних потреб) в академії.

● Лідер сирійських повстанців Джолані заявив, що їхньою метою є остаточне повалення режиму Башара Асада.

● У Грузії на 12 діб арештували очільника опозиційної коаліції «За зміни» Ніку Гварамію. Напередодні були затримані ще пʼять опозиціонерів, яким закидають організацію групового насилля.

● Ілон Маск виділив щонайменше $250 млн на передвиборчу кампанію Дональда Трампа. «Після виборів Маск став невід'ємним гостем у Мар-а-Лаго, резиденції Трампа у Флориді. Він очолює зусилля, спрямовані на скорочення чисельності федерального уряду, і висловлює свою думку щодо кадрових рішень новообраного президента», — пише NYT.

● Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Перше місце за підсумками першого туру посів проросійський кандидат Джеорджеску із 22,94% голосів.

● В українських соцмережах, особливо у вайбері, пересилають інформацію про поширення в Україні пробників з отруйними парфумами. Правоохоронці у коментарі ВВС Україна спростували інформацію, яка міститься у цих розсилках. А сам подібний фейк вже "гуляв мережею" багатьох країн багато років тому.

● Народна депутатка Соломія Бобровська звинуватила директора музею історії України Федора Андрощука у тому, що він втік за кордон і не повернувся, скориставшись відрядженням. Сам директор визнає, що не повернувся в Україну, але твердить, що має паспорт Швеції і там живе постійно.

● Три атомні електростанції в Україні суттєво відновили виробництво електроенергії після російських атак - МАГАТЕ

● Несколько беспилотников сирийской оппозиции нанесли удар по столице Сирии, Дамаску, нацелившись на здания государственного телевидения и Генерального штаба в центре города. Ущерб и жертвы в настоящее время неизвестны

● Сирийская армия объявила о всеобщем выводе войск из города Хомс

● Иордания официально объявила о закрытии границы с Сирией

● Рашисты требуют заменить поддерживающую Украину актрису Лию Ахеджакову в «Иронии судьбы, или С лёгким паром» на Лизу Боярскую с помощью нейросети. Надо было сразу на Безрукова...

● Гарантии безопасности между рф и Беларусью предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия, заявил путин. лукашенко попросив путіна розмістити «Орешник» у білорусі. "Орєшнік" можна буде розмістити в білорусі в другій половині 2025 року в міру нарощування його випуску, — путін.

● рф запретила ввоз мандаринов из оккупированной Абхазии

● "Ми не бачимо жодних причин, з яких сосія та США не можуть співпрацювати заради Всесвіту" (С) Кінь ̶С̶е̶р̶г̶і̶й̶ ̶Л̶а̶в̶р̶о̶в̶.

● «Эс-ве-о идет по плану»: запускать новогодние фейерверки в российской столице в этом году не планируется. Об этом с прискорбием сообщил мэр москвы Сергей Собянин

● Льготную ипотеку под 2% будут давать участникам войны

● Представитель россии в ООН Роман Кашаев смеялся в тот момент, когда там выступала советник руководителя офиса украинского президента с рассказом о гибели украинских детей. Речь шла про семью Базилевич из Львова, в которой выжил только отец – трое детей и жена погибли, когда в их дом прилетела российская ракета. Это какой-то совершенно запредельный уровень цинизма.

● Запасы валюты у правительства россии упали до минимума с 2008 года

● Из-за падения рубля скоро вырастут:

- цены на новые автомобили на 5-15%;

- цены путешествия на 10%;

- цены чай, кофе и тропические фрукты на 10-20%;

- цены на алкоголь на 10-15%.

Уже подорожали аренда жилья, молочные продукты, набор продуктов на новогодний стол, красная икра, соль.

Зато стоимость российский природных богатств - $100 трлн. И это вдвое больше, чем у США! Наверное, когда гордишься таким величием, не так грустно расставаться с деньгами за ипотеку под 30%.

Новости портала «Весь Харьков»