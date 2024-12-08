● ЕС пытается надавить на Соединенные Штаты, чтобы найти способы смягчить американские санкции против Газпромбанка, пишет Bloomberg

● Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине, — заявил Зеленский.

● Президент Южной Кореи принес извинения согражданам из-за попытки введения военного положения. Юн Сок Ёль в своем обращении заявил, что второго военного положения не будет.

● Иран уверен, что режим Асада скоро падёт. Иран начал эвакуацию своего контингента из Сирии

● Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, який закликав виконувати «мирний план Медведчука». Він наголошував на тому, що прямі перемовини з ватажками «днр» та «лнр» необхідні, а також заявляв, що Революція Гідності — це «державний переворот».

● Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту

● Бійці сирійської опозиції зайшли до міста Пальміра. Армія диктатора Башара Асада покинула місто.

● Швеція разом з Данією профінансують закупівлю 40 БМП CV90 для України. “Ці інвестиції дозволять збільшити кількість шведських бойових машин, щоб зробити Європу, а особливо Україну, безпечнішою”, – заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон.

● На Буковині знешкодили нерозірвану бойову частину ракети Х-101

● Трамп заявил, что не сомневается в выдвинутом на пост шефа Пентагона Пите Хегсете. "Да, я уверен. Он очень умный человек. <...> Он военный человек по своей сути. Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы", — сказал избранный президент США, когда его спросили, по-прежнему ли он уверен в Хегсете.

● Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"

● Морские беспилотники подразделения ВМСУ нанесли точные удары по российским целям в Черном море. Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

● Із Сирії почали бігти іранці. Причому не аби які, а командири КУДС. Раптом хтось забув. Є КСІР - Корпус стражів іранської революції - військова еліта Ірану. А КУДС - підрозділ спецпризначення КСІР, еліта еліт. Біжать в Ірак, Ліван. Всім страшно. Режим Башара сиплеться дуже швидко. Може до Нового року зовсім розсиплеться.

● США можуть піти на виділення додаткового пакету допомоги Україні в останній місяць президентства Джо Байдена, пише Guardian. Він зокрема передбачає та фінансову допомогу у 20 млрд доларів і суворі санкції проти росії.

● Україна отримала інформацію про рахунки українців за кордоном. Вперше такий обмін стався 30 вересня і відтоді податківці отримали інформацію про понад 500 тисяч рахунків українців, "де сума перевищує 200 тисяч євро".

● В Україні готують до виходу дитячі комікси про Степана Бандеру, — народний депутат, колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. За його словами, це сприятиме популяризації образу провідника, та допоможе дітям краще зрозуміти, чому для багатьох українців він став героєм ще за життя.

● Зухвале вбивство керівника провідної медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. На гільзах, знайдених на місці злочину, виявили написи "відмовити", "захистити" та "усунути". Саме таку тактику, як вважають критики системи, страхові компанії використовують, аби уникнути оплати лікування клієнтів.

● россиянам следует хранить деньги в рублях, рекомендует Андрей Костин. Глава ВТБ призвал граждан размещать рубли на банковских депозитах, которые принесут «рекордно высокие доходы, ставки 20% и выше». Костин считает, что сильного ослабления рубля не ожидается

● В россии призвали создать нацпроект по спасению мужчин. По словам демографа Юрия Крупнова, на 100 девочек рождается 104 мальчика, но в возрасте от 25 до 45 лет отмечается мужская «сверхсмертность», которая в 5–6 раз превышает показатели Европы. Крупнов объяснил, что мужчины ведут себя бесшабашно, носят всё в себе и не высказывают проблем. Без участия государства эту печальную статистику не исправить, убеждён он. Кто-нибудь в курсе, что с мужиками происходит последние несколько лет?

● Суд москвы прекратил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья» по иску Минюста.

● Селёдка под шубой становится роскошью: цена слабосолёной селёдки выросла вдвое, до 250–300 рублей за кг, а местами до 500 рублей.

● Суд в москве признал российскую обувную компанию Ralf Ringer банкротом

● Лию Ахеджакову предложили заменить нейросетью в «Иронии судьбы» из-за её антивоенной позиции.

● Жители Набережных Челнов пожаловались на заваленные снегом дороги. В ответ ЖКХ отправило фото работы снегоуборочной техники, но есть нюанс… вся техника была пририсована в фотошопе.

● В интервью Такеру Карлсону Лавров связал смерть Навального с лечением в Германии – мол немцы с ним что-то сделали, а потом политик умер в колонии. В Германии же Навальный, по словам Лаврова, оказался, потому что «почувствовал себя плохо в самолёте».

● В Краснодаре силовики поймали мигрантов на стройке и предложили им выбор из двух стульев: либо депортацию, либо подписать контракт за российское гражданство.

● Новости страны, которая встала с колен: жители посёлка в Карелии записали обращение к главе СК Бастрыкину, потому что они хотят мыться и ходить в туалет. У них 14 лет нет воды.

● 19-летнего срочника расстреляли за отказ подписывать контракт и ехать на войну в Курскую область. Его застрелили на полигоне «Ильинский» на границе с Китаем – лейтенант снял автомат АК-12 с предохранителя, выстрелил очередью в строй и одна из пуль попала в голову срочнику Артему Антонову. Члены семьи связывают убийство с отказом подписать контракт: перед смертью военные били парня железным кнутом по шее и рукам. Это таким вот пацанам путин обещал, что они не будут участвовать в боевых действиях. Но не уточнял, по какой причине.

● Игорь Сечин заявил, что западные санкции затронули около 40% мировой ресурсной базы углеводородов, из-за них больше всего пострадала Европа

● Реалии "русского мира": в оккупированном россией Крыму с 2017 года зафиксировано 10 018 нарушений основных прав человека. Из них 6 730 – в отношении представителей коренного крымскотатарского народа, сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

● В Нижнем Новгороде студентов вынуждают пройти «анонимный» опрос о готовности терпеть санкции и отправиться воевать. Анкета состоит из 93 вопросов, включая такие, как: «Я рассматриваю возможность стать добровольцем», «Ради целей СВО можно потерпеть санкции» и «Кто виновен в бедах россии». Формально опрос анонимный, но студентов обязывают отчитаться о прохождении в чатах, указав время входа и выхода, а на парах преподаватели лично напоминают о необходимости его заполнить.

● Пломбииир!!! Цены на гробы взлетели с начала военного конфликта с Украиной на 74%: за два года их средняя стоимость выросла с 4,4 до 7,7 тысяч рублей, свидетельствуют данные Росстата. Параллельно подорожала и копка могил, приблизившись к 10 тысячам рублей.

Новости портала «Весь Харьков»