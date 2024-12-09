● Сили оборони України просунулися в Курській області, взявши під контроль ряд населених пунктів та відновивши втрачені позиції — ISW. Війська рф намагаються контратакувати, але успіхів не мали.

● Зеленський відхилив заклик Трампа до негайного припинення вогню: "Припинення війни без гарантій спровокує путіна знову її почати".

● У Харкові поменшало вибухів, — Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в місті. «Наші військові праві. Дійсно поменшало вибухів у Харкові й обстрілів в КАБами, на щастя. Але потрібно бути дуже обережними, бо постійно лунає повітряна тривога», — сказав мер Ігор Терехов у етері нацмарафону.

● Прапор режиму Асада на консульстві Сирії в Стамбулі замінили на прапор вільної Сирії, – Clash Report.

● Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру у держзраді та зловживанні владою, – Yonhap. Також арештували ексміністра оборони.

● У Сирії святкують падіння режиму Асада. Емоційно та щиро. Але треба нагадати, що у 2021 році Асад набрав на "виборах" президента країни 95% голосів. Ну, як набрав? Намалювали. До речі, путіну у 2024-му намалювали 87%. А радіти будуть так само. Ну, і з Лукашенко та ж сама ситуація.

● По сообщениям зарубежных источников, Израиль нанес серию ударов по складам со стратегическим вооружением Асада в Дамаске и на юге Сирии, чтобы они не попали в руки террористических группировок.

● ЦАХАЛ в выходные впервые со времён войны Судного дня 1973 года вошёл на территорию Сирии за пределами Голанских высот, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Израильские власти опасаются, что вооружённая оппозиция может взять под контроль сирийские военные объекты вблизи демилитаризованной зоны, говорится в статье.

● Сполучені Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної "Ісламської держави"

● Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

● Если вы думали, что в Сирии все закончилось, то нет. Протурецкие повстанцы начали наступление на курдскую территорию по направлению к городу Манбидж. А израильские военные сделали шаг в буферную зону между Голанскими высотами и сирийской территорией. При этом Израиль наносит воздушные удары по югу Сирии - провинции Даръа, Кунейра и Сувейда.

● В Грузии будет запрещено закрывать лица масками и другой одеждой на митингах, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

● Турция не поддерживала контактов с Асадом, несмотря на предложение Эрдогана о нормализации, сообщил глава МИД Турции Фидан.

● Появилось видео освобождения женщин с детьми из тюрьмы Сейдная под Дамаском, известной как “человеческая бойня”. Многие из этих детей родились в заключении. В этой тюрьме за последние годы было убито и замучено около 30 тысяч человек. После ухода армии рф из региона охранять объект стало невозможно, и оппозиция освободила всех заключенных. Некоторые дети политических заключенных, рожденные в этой тюрьме, впервые в жизни покинули ее стены

● Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что смена власти в Дамаске стала результатом ударов Израиля по Ирану и «Хезболлах». Израиль протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые хотят жить с ним в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы, заявил Нетаньяху

● МИД Ирана официально прокомментировал смену власти в Сирии: в Тегеране заявляют, что ответственность за судьбу страны теперь должен нести сам сирийский народ.

● Z-блогерам «очень больно»: повстанцы в Сирии заняли Пальмиру и склады с российским оружием, начав подготовку к захвату Дамаска. В рамках военной кампании в Сирии российские войска дважды захватывали Пальмиру – тогда на руинах древнего города выступал пропутинский дирижер Гергиев, и друг президента – виолончелист Сергей Ролдугин. В идеале в результате «восстановительных работ» в Пальмире должен был получиться Бахмут, но увы – придется «пересобирать себя» и тратить время на изучение новых методичек.

● В россии вдвое упал спрос на новые автомобили – из-за резкого роста кредитной ставки россияне не могут позволить себе даже китайские машины.

● Житель Санкт-Петербурга сдал подпольное казино полиции после того как проиграл там все деньги. Таким образом мужик решил отомстить заведению, натравив на них правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи правопорядка изъяли автоматы и забрали в отдел всех, кто в тот момент находился в заведении.

● В московской области 53-летняя консьержка совратила семиклассника, — СМИ. Возбуждено уголовное дело, любительнице помладше теперь грозит 10 лет тюрьмы.

● Надо ли напоминать, что Вова «мочить террористов будем в сортире» путин обещал «террористам» в случае восстания нанести такие сокрушительные удары, которых они ещё не видели. Теперь же российские войска спешно эвакуируются из Сирии. Что случилось-то? «Орешник» до Хмеймима не долетает? Просрали Дамаск, просрете и Донецк

● Просто интересно: как же так вышло, что президент с 95% уровнем поддержки (такие результаты были у Асада на последних выборах 2021) оказался не только не поддержанным – ему пришлось сбежать из страны?

Новости портала «Весь Харьков»