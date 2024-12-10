● Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility, — прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця. Це доведе загальну допомогу у 2025 році за цією ініціативою до €16 млрд.

● США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7. Кредит на 40 років, але покриватися він буде за рахунок доходів від російських заморожених активів.

● Минулого тижня росіяни застосували проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів

● Вже у грудні курс долара може перетнути позначку у 42,5-43 грн, — ЗМІ. Через інфляцію потрібно заново оцінити вартість долара, бо зараз виходить так, що товари за кордоном у доларах коштують дешевше, ніж такі ж товари в Україні.

● Україна розглядає пропозицію Макрона щодо розміщення частини іноземних військ до вступу до НАТО, — Зеленський.

● Ми говорили з Трампом про замороження конфлікту, якщо між нами, — Зеленський. «Безумовно, дипломатичне закінчення війни збереже більше життів і ми хочемо цього», — сказав Зеленський.

● "Я збираюся подзвонити найближчим часом президенту Байдену і порушити саме питання про запрошення до НАТО", - Зеленський

● Більшість медичних університетів можуть розформувати: студенти отримуватимуть освіту в звичайних ВНЗ, — заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький.

● Її називали "людська скотобійня". Для украинцев новости о пытках и зверствах режима Асада и его союзников, кацапов и хезболы не новость. А вот в Европе глазки открываются. Они для себя открыли новые знания. Весь Твиттер завален фото и видео из пыточных в тюрьмах Сирии. Там реально фото и видео не для слабых нервов. Но это хорошо что Европа больше узнает про зверства людоедов.

● В центре Донецка из-за взрыва автомобиля погиб начальник Еленовской колонии «ДНР» Сергей Евсюков. Его жене оторвало ногу. В 2022 году в колонии, которой руководил Евсюков, погибли 53 украинских военнопленных, ещё 130 – получили ранения. Украинские власти считают Евсюкова причастным к гибели военнопленных.

● Велика Британія може розглянути питання про зняття заборони на діяльність сирійського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», — міністр Кабінету міністрів Британії Пет Макфадден, якого цитує Reuters.

● Австрія та Німеччина призупинили розгляд заявок на притулок від сирійців — Der Spiegel та Kronen Zeitung.

● Родина Башара Асада у період з 2013 по 2019 роки купила 19 апартаментів у москві-Сіті за $40 млн — пише Financial Times спираючись на документи про покупку нерухомості

● Папа Римський закликав припинити вогонь в Україні до Різдва. Понтифік закликав молитися за мир у Україні, на Близькому Сході — у Палестині, Ізраїлі, Лівані, а тепер і в Сирії.

● Премьером Сирии на переходный период станет экс-глава правительства Рияд Хиджаб, передает газета Le Figaro со ссылкой на источники.

● Дональд Трамп обіцяє скасувати громадянство за правом народження і зменшити допомогу Україні.

● Великобритания объявила, что приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинским правительством.

● росія витратила на війну проти України з лютого 2022 року вже понад $200 млрд. А її втрати у людях перевалили за 700 тисяч — заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Це гарна відповідь російській пропаганді, яка і далі каже, що втрат немає.

● Найбільших втрат на Курщині в російському угрупованні зазнає 810-а бригада морської піхоти з Севастополя.

● российская пропаганда утверждает, что в Сирии «всё по плану» и все обязательства успешно выполнены, в отличие от США.

● росія пришвидшеними темпами виводить особовий склад з військової бази в Айн аль-Арабі (Сирія) на кордоні з Туреччиною. Цікаво, що вивести важку техніку їм не дали. І росіяни погодилися. Ніяких намагань прорватися, але не скоритися не було. До речі, базу було створено 3 місяці тому. Щось вона недовго проіснувала.

● Минцифры рф предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров в рабочих целях для ряда пользователей.

● Правительство рф поддержало проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

● Прессекретар правителя росії Пєсков заявив, що кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз

● Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підписав помилування ще 29 осіб, засуджених за "екстремізм", після того, як вони "розкаялись і звернулися з клопотанням про помилування"

● До бази ВМС США у Польщі 3,2 хв: білоруси ще не отримали «арєшнік», а вже намалювали мапу польоту.

● Депутаты госдуры предложили расширить понятие госизмены в УК рф, включив в него не только переход в войска противника, но и работу в учреждениях или организациях страны, с которой воюет россия. Под «противником» теперь будут подразумеваться не только государства, но и иностранные организации, непосредственно противостоящие рф. Наказание по статье за госизмену предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей.

● Санта-Клауса предложили признать иностранным агентом. Главный борец с иноагентами Виталий Бородин заявил, что американский дедуля в красном костюме представляет угрозу традиционным российским ценностям. По его словам, популярный образ заменяет Деда Мороза, а компании, владеющие брендом Santa Claus, могут финансировать его продвижение в россии. Стоимость торговой марки оценивают в $1,6 трлн.

● В Татарстане учительница математики отчитала школьницу и насильно умыла её в раковине - ей не понравился яркий макияж ученицы.

● С 1 ноября 2025 года налоговая сможет автоматически списывать долги россиян со счетов без суда.

● Пломбииир!!!россия все менее щедрая душа. Сначала в шоколадке было 95 грамм. Потом стало 90 грамм. Сейчас в ней уже 82 грамма. Шринкфляция ударила и по россии.

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