● Избранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать частью США вместо того, чтобы субсидировать эти страны. "Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 миллиардов в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 миллиардов. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы будем субсидировать их, пусть они станут штатами", - заявил он в интервью NBC.

● Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти 17 представників російської влади за причетність до процесу проведення «виборів» на окупованих територіях України — заява пресслужби зовнішньополітичного відомства.

● Суд у Литві заарештував 82-річного члена опозиційної партії за звинуваченням у шпигунстві на користь росії, — представник генеральної прокуратури Артурас Урбяліс, повідомляє LRT.

● Австрия снимает вето на расширение Шенгенского соглашения и теперь одобрит присоединение Румынии и Болгарии к ЕС, заявил глава австрийского МВД.

● Низка європейських країн призупинила розгляд запитів щодо надання притулку біженцям із Сирії. Такі рішення ухвалили в Німеччині, Австрії, Швеції, Норвегії, Данії, Греції, Фінляндії, Великій Британії та Швейцарії.

● Асад отказался от сделки с США перед своим свержением, сообщила газета The Washington Post. Перед наступлением в Сирии вооруженной оппозиции американцы предлагали ему отказаться от предоставления Ирану своей территории для "Хезболлах". Взамен США обещали постепенную отмену санкций против Сирии.

● Очільник міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України

● Парламент Південної Кореї проголосував за створення спецкомісії з розслідування щодо чинного президента Юн Сок Йоля, якого звинувачують у заколоті після невдалої спроби ввести у країні воєнний стан — Yonhap.

● Австралія вперше запустила Tomahawk і стала третьою країною, що озброїлася цими ракетами

● Понад 44% українців кажуть про довіру до Трампа, що суттєво більше, ніж в усіх європейських країнах — опитування Центру "Нова Європа". Навіть у найбільш прихильної до Трампа Угорщини обраному президенту США довіряють 37%. У Франції Трампу довіряють 16%, у Великій Британії — 30%

● Зеленський підписав закон, що скасовує тест на IQ для кандидатів у судді. Схоже, що в ОП вирішили, що тепер суддя не повинен бути розумним та мати високий рівень інтелекту, а повинен бути лише лояльним.

● ЦАХАЛ назвал недостоверными сведения о продвижении Израиля к Дамаску.

● США не выйдут из НАТО, Трамп своими словами лишь хочет мобилизовать союзников, — заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

● Исследовательский центр министерства обороны Сирии в Дамаске был полностью разрушен.

● Новое руководство в Сирии приказало своим бойцам отступить из занятых городов, и направить на их место полицию и силы безопасности, сообщили в Reuters

● Китай обмежує постачання компонентів для дронів до США та Європи, що матиме наслідки й для України, — Bloomberg.

● Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі"стала фільмом, який українці найбільше шукали у Google у 2024 році. Документальна стрічка також потрапила до категорії "Найпопулярніші запити року" – тут вона на 9 позиції.

● Ради интереса t.me/ShrikeNews сделал сравнение территории Сирии и Украины, чтобы было понятнее, на каких расстояниях шли движения.

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● В Z-каналах настоящее пЭкло. Такой уровень уныния, разочарования и апатии, пожалуй, даже потерянный Херсон не вызывал. Дело в том, что Сирия — это то, откуда начиналась карьера многих нынешних медийных российских солдат и военкоров. Буквально колыбель мифа о «вставании россии с колен». И вот теперь всё потеряно за 11 дней. Миллиарды долларов, сотни погибших российских солдат — всё было напрасно. Это не мои мысли — это их.

● В Сургуте нацистская «Русская община» устроила облаву на рынки в сопровождении полиции: там они начали отлавливать и избивать всех «нерусских», чтобы депортировать из страны. Полиция просто наблюдала. Но «нацисты» по-прежнему в Украине – столько, что три года никак не могут их уничтожить.

● рф включила еще 11 стран в перечень для получения единой электронной визы, сообщает МИД рф. В список вошли Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини.

● Зимбабве, одна из беднейших стран Африки, объявила о планах построить космодром совместно с россией, чтобы отправить своего космонавта на орбиту.

● россия близка к достижению поставленных целей СВО, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным, заявил глава СВР рф Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".

● Можно бесконечно долго смотреть на три вещи: огонь, воду и на то, как российская армия каждый месяц освобождает одно и то же село в Курской области.

● Для відступу з Сирії росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Також вони залучають додаткові об’єкти флоту. У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для гарантування безпеки відступу.

● По сюжетам пропагандистских передач легко прослеживается общая методичка по Сирии: достали какую-то цитату путина из-под полы про то, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы» из 2015 – и она якобы доказывает, что россия выполнила задачи в Сирии.

● За последние два десятилетия россия предоставила убежище шести свергнутым диктаторам из Сирии, Украины и Кыргызстана, которые покинули свои страны из-за политических потрясений

● Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 26 декабря, составила 400 тысяч рублей на аукционе в понедельник при стартовой стоимости в 100 тысяч

● В госдуре призвали дать Башару Асаду российское гражданство. По словам депутата Журавлева, Асад «достаточно много сделал для россии»

● Минцифры рф готовит запрет Telegram для россиян. Под ограничение попадут сотрудники Банков, служб доставки и другие работники

● В Крыму и Приазовье в результате засухи сложилась критическая ситуация с водоснабжением. На полуострове с июня 2024 года пересыхают самые большие водохранилища. Общий их объем составляет 113 млн. куб. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил 194 миллиона кубометров.

● « ̶В̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶е̶д̶с̶т̶а̶в̶л̶я̶е̶т̶е̶ ̶н̶а̶с̶к̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶я̶ ̶б̶о̶л̶ь̶ш̶о̶й̶ ̶б̶а̶л̶а̶б̶о̶л̶ Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути» — глава Службы внешней разведки рф Нарышкин

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