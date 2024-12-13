● Дональд Трамп - людина року за версією Time

● Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня — CBS News.

● Замість Михайла Драпатого командиром оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" став бригадний генерал, Герой України Сергій Сірченко, розповів УП співрозмовник у Силах оборони. Сірченку 49 років. Він служив у 128, 57, 72, 56 бригадах. У 57 і 56 був комбригом. До приходу в ОТУ "Луганськ" був заступником командувача оперативного командування "Схід".

● Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що його країна хоче допомагати Україні з логістичними операціями, а не відправляти війська.

● Сирийская партия «Баас», находившаяся у власти более 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности «до дальнейшего уведомления». Партия также передала своё вооружение временному правительству, созданному после свержения Башара Асада.

● Движение ХАМАС впервые заявило, что может согласиться на сделку, которая позволит силам Израиля временно оставаться в Газе после окончания боев, пишет WSJ со ссылкой на посредников

● Розмова з путіним «була розчаруванням і безрезультатною», але я зроблю це знову, – Шольц.

● Вперше з липня минулого року НБУ підвищив облікову ставку, а причина — сплеск інфляції в Україні. Від учора, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,0% до 13,5% річних.

● Сі Цзіньпін на зустрічі з заступником голови Радбезу рф Медведєвим нагадав про принципи недопущення розповсюдження "конфлікту" та вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України

● Європейський суд з прав людини визнав заборону публічного носіння "георгіївської стрічки" в Україні законною. У рішенні у справі "Борзих проти України" 2017 року суд підтвердив право держави притягувати до відповідальності за використання цього символу

● Совет Европейского союза сегодня одобрил полное присоединение к Шенгенской зоне Румынии и Болгарии.

● ЄС виділяє Фінляндії, Норвегії, Польщі та країнам Балтії 170 млн євро на захист кордонів від росії та Білорусі, повідомила глава Єврокомісії фон дер Ляєн

● На Гаити члены банды по указанию жреца вуду зарезали более 180 человек

● Утвержден закон, согласно которому Израиль не будет оплачивать адвокатов для террористов

● Орбан після балаканини з путіним вирушає на переговори до Ердогана

● Европейские члены НАТО обсуждают повышение расходов на оборону с 2% до 3% ВВП, — Financial Times.

● В Баку потребовали прекратить деятельность миссии ЕС в Армении. «Размещение сил любой третьей страны на территории Армении вызывает обеспокоенность», - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

--------------------

● У москві ліквідували Шатського – заступника генконструктора КБ «Марс», — ГУР. Він займався модернізацією ракети Х-59 до Х-69 і розробляв дрони. Як пишуть росЗМІ, його застрелили в Кузьмінському лісопарку на околиці москви.

● путин перепутал Пахмутову и Патрушева

● Силовики начали ловить призывников прямо в столичных офисах. Облаву устроили в бизнес-центре «Восточные ворота». Всех мужчин без печати о воинском учёте доставили в местный военкомат, где им выписали повестки и штрафы по 5 тысяч рублей за отсутствие печати на 13-й странице в паспорте.

● Повышение цен на Lada на самом деле является снижением, заявили в АвтоВАЗе. Произошло отрицательное снижение цен.

● В рыбной столице россии – на Камчатке – ввели карточки на рыбу и икру. Потому что в магазинах не найти рыбу дешевле 400 рублей за кг – это не по карману пенсионерам и другим льготникам. Правда, рыба по карточкам ужасного качества (Если бы коммунисты захватили Сахару, начался бы дефицит песка - старый анекдот).

● В Новосибирске 36 многоэтажек, 10 частных домов, школа и детсад в Октябрьском районе остаются без отопления со вчерашнего дня, когда произошла авария на теплосети. Власти обещают ликвидировать аварию сегодня, но пока зона отключения только выросла. В Новосибирске сейчас температура воздуха -8 градусов, которые ощущаются как -17 из-за сильного ветра.

● Почти 12 млн россиян живут менее, чем на 16 тысяч рублей в месяц. Это по данным Росстата, который определяет границу бедности в 15 679 рублей.

● Из окна 11 этажа здания СК в Красноярске выпал мужчина прямо во время допроса. 39-летний подозреваемый по делу о взятке на 10 млн пробил крышу соседнего здания и погиб.

● Получающих гранты от западных стран российских ученых предлагают судить за госизмену и давать пожизненный срок.

● На болотах начали продавать парфюмированную воду с запахом Челябинска.

● В омском аэропорту самолёты обслуживал техник без образования. Оператор инженерной службы купил себе диплом по специализации «Технология машиностроения». Как долго он работал и сколько самолётов успело пройти его проверку — неизвестно.

● Загадка от пропагандиста Коца: почему с процессом «освобождения» Украины беженцев становится всё больше? Нет ли здесь какого противоречия? Скажем, когда в Сирии свергли Асада – беженцев стало меньше – они устремились домой.

● Рост цен по итогам ноября в россии стал самым высоким для этого месяца за последние 22 года.

● Росстат начал скрывать данные о продажах потребительских товаров

● российские девелоперы из-за непростой ситуации в строительной отрасли начали продавать приобретенные ранее земельные участки, пишут «Известия». В скором времени это приведет к обвальному падению темпов строительства, а это 1/10 ВВП страны

● Колони військової техніки окупантів пересуваються з Криму на Запорізький напрямок — АТЕШ

● госдура приняла закон об обязательном сборе — 3% от суммы с любого рекламного размещения в интернете.

● Стоимость контейнерной доставки из Китая в россию увеличилась вдвое

● Одна новость, чтобы понять ВСЮ современную россию: после начала войны россия хотела построить 108 пассажирских самолётов. А из-за санкций получилось только семь, которые «достроили из довоенного задела». В копилку великих достижений.

● Пломбииир!!! Двухкратный лучший продавец Доширака в россии погиб на съезде компании в Екатеринбурге. По данным Mash, предварительно, смерть наступила после драки с коллегами из других регионов. Однако в компании заявили, что 45-летний Виталий умер в результате несчастного случая.

Новости портала «Весь Харьков»