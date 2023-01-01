Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян

Попри небезпеку, працівники посольства США знайшли сили для жартів

Київ новорічної ночі опинився під обстрілами «дронів-камікадзе». У столиці повітряна тривога тривала більше чотирьох годин. Попри скрутне становище, американські дипломати знайшли привід для гарного настрою та жартів. У своєму Twitter потролили росіян.

Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…» — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

«Дипломати посольства США в Києві разом в підвалі посеред ночі під час жорстоких нападів Росії на Україну провели опитування щодо нашої улюбленої цитати 2022 року. Перемогла фраза (мабуть, не дивно): «Русский военный корабль…», – ідеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Джерело: glavcom.ua

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