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Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии

Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии

Пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда и соцразвития региона Ярославу Фролову верёвку и мыло в благодарность за повышение прожиточного минимума в 89 рублей и соответствующую прибавку к пенсии.

— Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра. Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки, — говорит женщина на видео, которое опубликовал фонд защиты прав потребителей в Новосибирской области «Гражданский патруль». Кроме верёвки и мыла она также передала чиновнику пачку спичек и соли. Покупка этих товаров обошлась ей в 89 рублей.

Министр Ярослав Фролов сказал телеканалу «360», что подарок ему пока не передали, но обещал «прояснить ситуацию» и пригласил пенсионерку на приём.

С 1 января прожиточный минимум для пенсионеров в Новосибирской области увеличится с 8 725 рублей до 8 814 рублей. Повышение в ближайшее время должно утвердить заксобрание региона.

Ранее в Саратове уволили министра труда, после того как она заявила, что пенсионер может прожить на сумму в 3,5 тысячи рублей в месяц, удовлетворяя при этом «минимальные физиологические потребности».

Источник: breakingmad.me

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