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Новость из США. Среда, 10 августа. Трамп, расследования и выборы

Новость из США. Среда, 10 августа. Трамп, расследования и выборы

В среду утром Трамп явился в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс по повестке, которую он пытался оспаривать в судах, но потерпел неудачу.

Генеральный прокурор Нью-Йорка расследует дело о мошенничестве Организации Трампа при составлении различных финансовых документов, в частности, о занижении стоимости активов для того, чтобы платить меньшие налоги или их завышении для получения льготных кредитов.

Трамп отказался отвечать на все вопросы генпрокурора Нью-Йорка, ссылаясь на Пятую поправку к Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Свой вызов на допрос он навал «продолжением самой большой в истории США Охоты на Ведьм», а США назвал «банановой республикой».

В 2016 году, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что любой человек, пользующийся Пятой поправкой к Конституции, тем самым признает, что он виновен.

В понедельник в поместье Трампа Мар-а-Лаго ФБР провело обыск в рамках расследования дела об исчезновении президентских документов, в том числе совершенно секретных. Трамп незаконно вывез из Белого Дома в январе 2021 года 15 ящиков с документами, которые должны были храниться в Национальном Архиве, либо переданы новой администрации.

Множество республиканских законодателей тут же заявили, что обыск - это политическая месть и и использование юстиции для борьбы с главным политическим противником. Сенатор Рубио заявил, что подобные вещи происходят только в «марксистских банановых республиках» Лидер республиканцев в Палате Представителей Маккарти заявил, что в случае завоевания большинства в Палате на осенних выборах, они немедленно начнут расследование деятельности генпрокурора Меррика Гарланда.

Во вторник Трамп встретился в своём гольф-клубе в Нью-Джерси с двенадцатью самыми верными ультраправыми членами Палаты Представителей, которые уговаривали его как можно скорее объявить о своём участии в президентских выборах 2024 года.

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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