Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:44
Просмотров: 72

Новость из США. Среда, 4 января 2023. Еще три безрезультатных голосования

Новость из США. Среда, 4 января 2023. Еще три безрезультатных голосования

Еще три безрезультатных голосования в попытках избрать спикера Палаты Представителей.

20 ультраправых республиканцев по-прежнему блокируют избрание Кевина Маккарти спикером Палаты Представителей Конгресса США.

После трех безрезультатных туров голосования во вторник прошли еще три безрезультатных тура голосования в среду. Все они принесли одинаковые результаты - все 212 демократов голосовали за лидера своей фракции Хакима Джеффриса, 201 республиканец голосовал за Маккарти, 20 ультраправых республиканцев голосовали за выдвинутого ими во вторник конгрессмена Дональдса из Флориды и один республиканец не участвовал в голосовании.

После шестого безрезультатного тура голосования Палата Представителей объявила перерыв в своей работе до 20:00 по времени Восточного Побережья. По слухам, по крайней мере одним ультимативным требованием ультраправых к Маккарти является его согласие с тем, чтобы изменить регламент таким образом, что любой и один единственный член Палаты сможет в любое время инициировать голосование об отстранении спикера от должности (например, если кому-то из ультраправых не понравится, что спикер включил в повестку дня вопрос, против которого выступают ультраправые, скажем, помощь Украине).

Для избрания спикера необходимо, чтобы за него проголосовало больше 50% результативно участвовавших в голосовании членов Палаты. Если считать от 434 членов Палаты из 435 избранных на сегодняшний день - это минимум 218 голосов.

Согласно регламенту Палаты без наличия избранного спикера новоизбранная Палата Представителей не может приступить к своей деятельности.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вибори, США

Читайте ещё:

7 самых ошибочных предсказаний на 2022 год
Сегодня 09:56    76
Подготовка к передаче ЗРК «Patriot» Украине началась, — глава МИД Украины
Сегодня 07:07    124
Два нових українських супутники в космосі
Сегодня 06:09    138
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    204
Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера
04.01.2023 09:30    191
Залужний провів першу у новому році телефонну розмову з генералом Марком Міллі
04.01.2023 08:02    158
Новини однією строкою
04.01.2023 06:00    250
Китай заинтересован улучшить отношения с США
03.01.2023 09:19    219
Основы информационной войны. Рука Москвы
03.01.2023 06:25    244
Запад вичікує...
02.01.2023 10:08    326
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 