Новость из США. Среда, 4 января 2023. Еще три безрезультатных голосования

Еще три безрезультатных голосования в попытках избрать спикера Палаты Представителей.

20 ультраправых республиканцев по-прежнему блокируют избрание Кевина Маккарти спикером Палаты Представителей Конгресса США.

После трех безрезультатных туров голосования во вторник прошли еще три безрезультатных тура голосования в среду. Все они принесли одинаковые результаты - все 212 демократов голосовали за лидера своей фракции Хакима Джеффриса, 201 республиканец голосовал за Маккарти, 20 ультраправых республиканцев голосовали за выдвинутого ими во вторник конгрессмена Дональдса из Флориды и один республиканец не участвовал в голосовании.

После шестого безрезультатного тура голосования Палата Представителей объявила перерыв в своей работе до 20:00 по времени Восточного Побережья. По слухам, по крайней мере одним ультимативным требованием ультраправых к Маккарти является его согласие с тем, чтобы изменить регламент таким образом, что любой и один единственный член Палаты сможет в любое время инициировать голосование об отстранении спикера от должности (например, если кому-то из ультраправых не понравится, что спикер включил в повестку дня вопрос, против которого выступают ультраправые, скажем, помощь Украине).

Для избрания спикера необходимо, чтобы за него проголосовало больше 50% результативно участвовавших в голосовании членов Палаты. Если считать от 434 членов Палаты из 435 избранных на сегодняшний день - это минимум 218 голосов.

Согласно регламенту Палаты без наличия избранного спикера новоизбранная Палата Представителей не может приступить к своей деятельности.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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