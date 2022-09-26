Новость из США. Воскресенье, 25 сентября 2022. Важная новость

* Советник по национальной безопасности Джейк Салливан дал в воскресенье утром два интервью в прямом эфире воскресным аналитическим программам «Meet the Press - Встреча с прессой» на канале NBC и «This Week – Эта неделя» на канале ABC.

Джейку Салливану был задан ведущими один и тот же вопрос о возможности применения империей зла так называемого «тактического» ядерного оружия против Украины.

Вот что ответил Салливан:

«Если Россия переступит эту черту, это приведет к катастрофическим последствиям для России. Соединенные Штаты ответят решительным образом. Сейчас по частным каналам мы более подробно объяснили (русским), что именно это будет означать».

«Мы принципиально объяснили им, что последствия будут катастрофическими, но не собираемся ввязываться в риторическую игру вокруг этого. Итак, русские понимают, где мы находимся, мы понимаем, где мы находимся, мы планируем действия на случай всех непредвиденных обстоятельств, и мы сделаем все необходимое, чтобы удержать Россию от этого шага. А если они это сделают, мы ответим решительно».

«Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили русским, что для России наступят катастрофические последствия, если она применит ядерное оружие в Украине. Мы ясно и четко заявили им, что Соединенные Штаты ответят решительно, вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы уверены, что сообщения, которые мы передали русским в частном порядке, до них дошли, и они хорошо понимают, с чем они столкнутся, если пойдут по этому темному пути».

Джейка Салливана также спросили, что США думают о протестах в империи зла и о том, насколько крепка власть путина. Он ответил:

«В любой тоталитарной диктатуре, где один человек контролирует все, трудно сказать, насколько крепко этот человек держит власть. И как сказал Эрнест Хемингуэй, вы можете увидеть, как правительства постепенно, а затем внезапно распадаются. Поэтому мы не можем предсказать, что произойдет внутри России с Владимиром путиным.

Что мы можем сделать, так это продолжать поддерживать Украину и ее право защищать себя, свой суверенитет, свою территориальную целостность. И президент Байден санкционировал дальнейшую помощь в сфере безопасности, чтобы предоставить Украине оружие, которое ей необходимо для защиты своей страны, для возвращения оккупированной украинской территории и для обеспечения того, чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции на поле боя».

«Будущее России должен решать российский народ. Что касается Соединенных Штатов, у нас есть четкая миссия, и это миссия, на которой мы лазерным лучом фокусированы в течение нескольких месяцев, а именно: убедиться, что Украина получает оружие, разведданные и информацию, которые необходимы украинцам для успешной защиты своей страны».

Джейк Салливан также сказал, что для России будут непосредственные последствия в ответ на проведение ею «фейковых референдумов» - дополнительные усиленные санкции, в том числе санкции против организаций и компаний за пределами России, которые поддерживают российскую военную машину.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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